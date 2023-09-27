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الذراع الاستخباري لقوات الأمن ضد المهاجمين

9/27/2023 2:18:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






اليشع بن كيمون 26/9/2023

في إطار استعدادات الذروة في فترة الأعياد، في فرقة المناطق يواصلون، الى جانب ملاحقة المهاجمين الذين نفذوا العمليات وفروا، جهود دفاعية متعاظمة في يهودا والسامرة في ضوء إحداث إطلاق النار الأخيرة.
في خلفية التقارير عن تعزيز السلطة الفلسطينية سيواصلون في الجيش الإسرائيلي الإبقاء على عزل الساحات قدر الإمكان. في مناطق الخليل، عصيون وبنيامين يوجد هدوء نسبي. اما التركيز في هذه اللحظة فهو في منطقتي منشه والسامرة، المختلفة الواحدة عن الأخرى.
في منطقة منشه (شمال السامرة) يعمل الجيش الإسرائيلي حيال تهديدات إطلاق النار، بشكل عام من خلايا ومسلحين، نحو المحاور، المواقع والحواجز التابعة للجيش الإسرائيلي. كما تطلق النار نحو شكيد، غان نير ومستوطنات أخرى. وذلك الى جانب تهديدات صواريخ محدودة جدا. مؤخرا رأينا الجيش الإسرائيلي يعمل في مدينة جنين ومخيمات اللاجئين وينفذ اعتقالات لنشطاء أطلقوا النار نحو القوات. كما أن السلطة الفلسطينية تحاول العمل في منطقة جنين ضد المسلحين إياهم، لكن عمليات إطلاق النار مستمرة.
في منطقة السامرة الوضع مختلف قليلا. في الجيش يلاحظون انه يوجد عدد من خلايا إطلاق النار بدأت ترفع الرأس في القرى المجاورة لنابلس. الجيش والشاباك ما يزالان يطاردان المنفذ الذي قتل نحو شهر شاي سايلس نيجركر وأفيعاد نير في حوارة والمهاجم الذي أصاب إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار قرب حوارة قبل نحو أسبوع.
ويشرح مصدر رفيع المستوى في فرقة المناطق بأنه فضلا عن المطاردة، فان الهدف هو خلق الردع هناك، ولهذا فانه يتم وضع اليد على وسائل قتالية واجراء اعتقالات واسعة وليس فقط اعمال موضعية. هكذا مثلا في ليلة واحدة الأسبوع الماضي حقق الجيش ومشط في منطقة السامرة اكثر من 450 هدفا. لا تأتي الاعمال الهجومية من فراغ. فكمية عمليات اطلاق النار اخذة في التزايد هذه السنة وتخلق غضبا في أوساط المستوطنين الذين يطالبون بإعادة الحواجز والتفتيشات في المداخل للمدن والقرى.
الى جانب ذلك، في قيادة المنطقة الوسطى طوروا عنصر اغلاق الدائرة في حركة ضد المهاجمين. ففي اثناء الأشهر الأخيرة تثبت التعاون والارتباط بين غرفة عمليات الشاباك وغرفة عمليات الشرطة حتى مستوى المقاتل الذي يوجد في الميدان. فالمعلومات الاستخبارية تنتقل بشكل سريع وشامل في ظل استغلال وسائل تكنولوجية حديثة توجد تحت ستار من السرية.
"الاستخبارات تطورت جدا. تمر تفاصيل أكثر عن الأهداف وبسرعة اكبر، ونحن نرى النجاحات. نحن ننجح في أن نمسك بهم حيث هو مريح لنا"، يشرح مصدر كبير في قيادة المنطقة الوسطى.
عندما ننظر الى الاعداد نفهم كم تطورت طريقة العمل. في كانون الثاني هذا العام نفذت 26 حملة لاغلاق الدائرة و كلها القبض على المقاتلين. في شباط نفذت 18 حملة ناجحة من هذا النوع. في اذار وفي الأشهر التالية نفذت 24، 12، 27، 34 حملة لإغلاق الدوائر. في آب نفذت 22 حملة ناجحة، وفي شهر أيلول نفذت 9 حملات، وامسك فيها بكل المخربين المستهدفين.
"التعاون الاستخباري بين القوات تحسن جدا. في الماضي كان يستغرقنا ربما 40 دقيقة حتى ننقل معلومة دقيقة الى الجندي في الميدان. اما اليوم ففي غضون دقيقة تقريبا تصل المعلومة الى المقاتل في الميدان بشكل مفصل، مع الكثير من المعطيات. ولا يتبقى له غير اعتقال المهاجم. وهذا ينجح"، هكذا يشرح برضى المصدر الأمني الكبير نفسه.

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