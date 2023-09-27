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روسيا تشكك بقدرة دبابات أبرامز الأميركية بتغيير ميزان القتال وتتوعد بإحراقها

9/27/2023 2:17:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - تزامنا مع أعلان كييف دخول أول دفعة دبابات أبرامز تسلمتها من الولايات المتحدة الاميركية مؤخرا للخدمة تعهدت موسكو أمس بإحراقها في ميادين المعارك، مشككة بقدرتها على تغيير موازين القتال في أوكرانيا.
في الأثناء أعلنت روسيا استهداف ميناء إسماعيل وكينفري بإقليم دنيبرو بغارات، فيما قالت أوكرانيا أنها واصلت الهجوم بالطائرات المسيرة على القرم فيما نفذت روسيا أمس 124 غارة على بلدات تقع على خط المواجهة في منطقة زاباروجيا الأوكرانية، ومناطق داخل الأراضي الروسية، قالت أوكرانيا أنها أسفرت عن إصابة شخصين وتدمير 28 مبنى ومنشأة زراعية، مضيفة أنها أسقطت أكثر من 100 قذيفة مدفعية روسية.
الى ذلك ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف بعد يوم من إعلان أوكرانيا مقتله بعملية طالته خلال اجتماع عسكري مؤخرا.
فقد أظهرت صور بثتها وزارة الدفاع الروسية سوكولوف بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال اجتماع عبر الفيديو عقد أمس لقيادة القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
وكان الجيش الأوكراني ادعى في وقت سابق مقتل سوكولوف في ضربة استهدفت مقر الأسطول في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وكانت روسيا أكدت أن جنديا واحدا قتل في استهداف الجيش الأوكراني للمبنى التاريخي لقيادة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول الذي لا يستخدم لأغراض عسكرية.
وقال الجيش الأوكراني في بيان إنه خاض 25 اشتباكا مسلحا مع القوات الروسية على جبهات القتال، موضحا أن نحو 150 بلدة أوكرانية كانت في مرمى النيران.
كما أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف بالتعاون مع جهاز الأمن المركزي مقرا للقيادة الروسية بالقرب من خيرسون (جنوبي البلاد) بـصاروخ هيمارس، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى مقتل 8 من جنود وضباط الجيش الروسي وإصابة 7 آخرين.
وفي إقليم دينبرو، أفادت السلطات بحدوث انفجار في مدينة كريفيري نتيجة هجوم صاروخي روسي.
من جهة أخرى، قالت الإدارة العسكرية في إقليم أوديسا (جنوب غربي أوكرانيا) إن روسيا هاجمت بالصواريخ ميناء إسماعيل على نهر الدانوب فجر اليوم الثلاثاء بواسطة مسيرات مفخخة، الأمر الذي أوقع أضرارا جسيمة في الميناء.
وقال الجيش الأوكراني إنه اعترض طائرة مسيّرة روسية على محور مدينة باخموت في إقليم دونباس، ونشر صورا قال إنها لإسقاط الطائرة الروسية المسيرة بواسطة صواريخ "ستينغر" أميركية الصنع.
وأكد الجيش الأوكراني أن 38 مسيرة روسية هاجمت أوكرانيا ليلا، وأنه أسقط 26 منها.
أما في شبه جزيرة القرم، فنقلت وكالة ريا نوفوستي عن سلطات سيفاستوبول توقف وسائل النقل العام البحرية والبرية في المنطقة بسبب حالة التأهب الجوي التي أعلنها حاكم المدينة ميخائيل رازفوجاييف.
وكان رازفوجاييف أعلن إحباط هجوم صاروخي قرب مطار بيلبيك، وقال إن "قواتنا تتصدى لهجوم صاروخي. ووفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخا قرب قاعدة بيلبيك الجوية. العمل متواصل".
وكثفت أوكرانيا مؤخرا الهجمات على المنشآت العسكرية في القرم، وتعهدت باستعادتها من موسكو التي ضمتها عام 2014.
كما أفادت السلطات الأوكرانية بحدوث انفجار في كريفيري بإقليم دنيبرو نجم عن هجوم صاروخي روسي.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرات أوكرانية في أجواء منطقة كورسك.
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية إسقاط 7 مسيرات في أجواء غرايفو-رونسكي بالمقاطعة.
وأكدت وزارة الدفاع في بيانات منفصلة أن 7 طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقة بيلغورود و4 فوق منطقة كورسك، ولم تقدم الوزارة معلومات عن الأضرار أو الإصابات المحتملة الناجمة عن الهجمات.
ومن النادر أن تكشف موسكو عن التفاصيل إلا في حال تضرر البنية التحتية المدنية أو غير العسكرية.
وبينما تشهد القرم تصعيدا ملفتا، توعد الكرملين أمس بأن دبابات أبرامز الأميركية التي تم تسليمها إلى كييف "ستحترق"، مؤكدا أن وصولها إلى ساحة المعركة "لن يغير ميزان القوى" بين الجيشين الروسي والأوكراني.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين "كل هذا لا يمكنه أن يؤثر بأي طريقة على جوهر هذه العملية العسكرية الخاصة، ونتيجتها". وأكد بيسكوف أنه "لا يوجد علاج سحري ولا سلاح يمكنه تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد -في وقت سابق- أن بلاده تسلمت أول دفعة من دبابات أبرامز الأميركية، وقال إن ذلك سيعزز قدرات جيش بلاده على محاربة القوات الروسية.
وأضاف زيلينسكي أن بلاده تعمل من أجل الحصول على جميع القدرات العسكرية الضرورية، بما في ذلك طائرات إف-16.
وقصفت مسيّرة أوكرانية أمس محطة كهرباء فرعية في قرية سناغوست بمنطقة كورسك الروسية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 7 بلدات، على ما أكد حاكم المنطقة الحدودية، في ضربة مماثلة للضربات الروسية على منشآت في أوكرانيا.
وتبعد قرية سناغوست نحو 15 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا.
وأضاف ستاروفويت "لم يصب أي من السكان"، مشيرا إلى أن الفرق المختصة تعمل على إعادة التيار الكهربائي.-(وكالات)

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