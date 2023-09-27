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أميركا تدخل على خط النزاع الأرمني الأذري.. هل يتكرر سيناريو أوكرانيا؟

9/27/2023 2:17:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - مع دخول الولايات المتحدة في مواجهة مع روسيا فيما يتعلق بمعضلة "قره باغ" وتأكيدها دعم أرمينيا في نزاعها مع أذربيجان بخصوص الإقليم، يخشى مراقبون أن يتكرر سيناريو الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
ويقول محللون أن الولايات المتحدة التي تتبع سياسة غامضة على مدى الأعوام الثلاثين الماضية تجاه النزاع بين أرمينيا وأذربيجان على الإقليم، وجدت بالصراع الحالي فرصة لإلقاء اللوم على روسيا والتي لم تتمكن من السيطرة على الاوضاع، حتى بوجود قوة سلام من قواتها في الإقليم.
ورغم ذلك يرى محللون أن اختلاف نسبي في سياسة الديمقراطيين في الولايات المتحدة والذين يحكمون عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن الجمهوريين الذين كانوا أقل حماسة في دعم أرمينيا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
فقبل الحرب في أوكرانيا كانت واشنطن تفضل تجنب الغوص في تفاصيل النزاع لاعتبارات عدة أبرزها تجنب توتر العلاقة مع أنقرة داخل حلف شمال الاطلسي "الناتو" وكانت النظرة إلى تركيا كرأس حربة في مواجهة المعسكر الشرقي.
الميل الراهن لدى واشنطن نحو أرمينيا يعدو إلى حد كبير من خلال الرغبة في الضغط على روسيا على خلفيات نزاعها في أوكرانيا ومحاولة خلق بؤرة توتر تقلق روسيا في حديقتها الخلفية وفقا لمحللين.
ومقارنة بين تصريحات سابقة للرئيس السابق دونالد ترامب وتصريحات أطلقها الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تظهر الفارق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن أزمة قرة باغ رغم دخول متغير جديد ألا وهو الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.
فقد كان ترامب قال في اليوم التالي لاندلاع المعارك في أيلول (سبتمبر) 2022، أن بلاده تتمتع "بعلاقات جيدة" بمنطقة القوقاز، ووعد أيضا برؤية كيف يمكن لواشنطن أن توقف الصراع.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنذاك دعا وقتها أرمينيا وأذربيجا للامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار، وقال "يجب أن يتم حل هذا الصراع من خلال المفاوضات والمناقشات السلمية، وليس من خلال النزاع المسلح، مضيفا وبالتأكيد ليس مع دول أطراف ثالثة، تأتي لتضفي قوتها على ما هو بالفعل برميل بارود".
أما التصريحات الراهنة للرئيس بايدن فأكد فيها دعم واشنطن لما أسماه "مساعي أرمينيا لتحقيق سيادتها ووحدة أراضيها"، مشددا على مواصلة تعزيز التعاون مع يريفان في مجالات الأمن والطاقة والقضايا الإنسانية.
وفي سياق السياسة الاميركية الراهنة لا يمكن إغفال خشية واشنطن، التي تواجه مشكلات متزايدة في العلاقات مع أنقرة خلال السنوات الأخيرة، أن تتجاوز تركيا إطار التضامن الأوروبي الأطلسي، نظرا للمشكلات في علاقات تركيا مع اليونان وفرنسا، لكن حتى هذا النوع من التعاون المشوب بالإشكاليات، يبدو أكثر ملاءمة لواشنطن من انهياره الكامل، وبروز تعاون محتمل بين اللاعبين الآخرين في المنطقة، الأمر الذي يمكن أن يهدد النفوذ والمصالح الأميركية.
وحول آخر مستجدات الازمة الراهنة في قرة باغ فيلتقي بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل(أمس) حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني وأمين مجلس الأمن في أرمينيا أرمين غريغوريان، لمناقشة التطورات في إقليم ناغورني قره باغ، في وقت يواصل فيه السكان الأرمن في الإقليم التدفق نحو الأراضي الأرمينية.
وشارك في اللقاء إلى جانب حاجييف وغريغوريان مستشارو كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وبحث اللقاء ترتيبات الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الخامس من الشهر المقبل بمدينة غرناطة الإسبانية.
يأتي ذلك في حين سيطرت الجهود الدبلوماسية على التطورات في إقليم ناغورني قره باغ، حيث التقت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور، رئيس الوزراء الأرميني في يريفان، وشددت على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في قره باغ وخروج من يرغب من سكان الإقليم منه.
وأول من أمس، وصل وفد أميركي رفيع المستوى إلى العاصمة الأرمينية يريفان لبحث التطورات في إقليم قره باغ. ويضم الوفد إلى جانب باور، يوري كيم نائبة وزير الخارجية الأميركي.
ونقل الوفد الأميركي رسالة من الرئيس جو بايدن إلى باشينيان أكد فيها دعم واشنطن لمساعي أرمينيا لتحقيق سيادتها ووحدة أراضيها، مشددا على مواصلة تعزيز التعاون مع يريفان في مجالات الأمن والطاقة والقضايا الإنسانية.
وقال باشينيان، إن ما سماه مسار "التطهير العرقي لأرمن قره باغ يتواصل بشكل تراجيدي وإن بلاده حاولت الحيلولة دون وصول الأمور إلى ما هي عليه إلا أنها لم تجد آذانا صاغية".
وشدد رئيس الوزراء الأرميني على ضرورة اتخاذ خطوات صريحة لمنع تصعيد الوضع بشكل أكبر.
وفي سياق المواقف الأميركية، أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا أظهرت أنها شريك لا يمكن الاعتماد عليه بعدما حملت أرمينيا موسكو مسؤولية الإخفاق في منع سيطرة القوات الأذربيجانية على ناغورني قره باغ.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين "أظهرت روسيا أنه لا يمكن الاعتماد عليها كشريك أمني".
وكان باشينيان، قد انتقد قبل يومين موسكو لرفضها التدخل في النزاع الذي انتهى بموافقة الانفصاليين المدعومين من أرمينيا على إلقاء سلاحهم.
في المقابل، أعلن الكرملين رفضه ما سماها محاولة تحميل موسكو وقوات حفظ السلام الروسية مسؤولية الوضع في إقليم قره باغ.
وقال الكرملين إنه من غير الممكن الحديث حاليا عن مدة بقاء قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.
وأضاف أن روسيا ترفض سعي الدول التي ليس لديها إمكانية الوساطة في قره باغ لتأكيد وجودها في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن خطاب رئيس الوزراء الأرميني بشأن الاستقلال تضمن كلاما غير مقبول بشأن روسيا، وأشارت إلى أن باشينيان بتصريحاته المناهضة لموسكو يحاول التنصل من مسؤولية إخفاقاته في السياسات الداخلية والخارجية، وإلقاء اللوم على موسكو.-(وكالات)

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