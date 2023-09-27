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انفجاران قويان يهزان وسط السويد

9/27/2023 2:17:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام محلية في السويد إن انفجارين قويين هزا منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني.

وذكرت الوكالة عن وقوع انفجار في هاسيلبي إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.

وأضافت أنّ إنفجاراً في لينكوبنغ على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، أدى إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في مرآب السيارات.

وأفادت بأنه لم يعرف بعد ما إذا كان الانفجاران مرتبطين ببعضها البعض.

وأشارت صحيفة "إكسبريسن" السويدية إلى أن الانفجارين مرتبطان بنزاع بين العصابات الإجرامية، وهي مشكلة متنامية في السويد.وكالات

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