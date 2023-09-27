انفجاران قويان يهزان وسط السويد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام محلية في السويد إن انفجارين قويين هزا منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني.
وذكرت الوكالة عن وقوع انفجار في هاسيلبي إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.
وأضافت أنّ إنفجاراً في لينكوبنغ على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، أدى إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في مرآب السيارات.
وأفادت بأنه لم يعرف بعد ما إذا كان الانفجاران مرتبطين ببعضها البعض.
وأشارت صحيفة "إكسبريسن" السويدية إلى أن الانفجارين مرتبطان بنزاع بين العصابات الإجرامية، وهي مشكلة متنامية في السويد.وكالات
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