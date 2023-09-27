MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

غرفة الأخبار - (مودِين دبلوماسي) 2023/9/13

وافقت وزارة الدفاع الأوكرانية على قواعد تجنيد جديدة أصبح بموجبها الرجال، الذين يعانون من إعاقات تتراوح بين اضطرابات الجهاز العصبي بطيئة التقدم إلى حالات النزف، مؤهلين للتجنيد. وستكون الروح المعنوية وفعالية هذا النوع من الجيش موضع شك مؤكدا.

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الحرب كارثة بكل معنى يمكن تصوره. وكان فلاديمير بوتين هو الذي أشار في البداية إلى أن الغرب على استعداد لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني.

حسنًا، يبدو أن هذا قد حدث أخيرًا -لقد نفد الأوكرانيون، أو على الأقل نفد منهم أولئك الذين هم على استعداد للموت من أجل بلدهم. والآن، تعاني أوكراني من نقص في الشباب الخصب والمنتج، كما جاء في "العقل الأميركي" The American Mind، أحد منشورات معهد كليرمونت (سان فرانسيسكو).



في تقرير كنتُ قد أعددته العام الماضي لمجلة "المحافظ الأميركي" The American Conservative، قمت بجمع القصص عن التهرب من الخدمة العسكرية المنشورة من الصفحات الخلفية لوسائل الإعلام الأوكرانية. وقد حرصت على تجنب الرجوع إلى المصادر الروسية التي يمكن التشكيك فيها باعتبار أن موادها دعائية.

وعثرت أيضًا على ما كان في ذلك الحين مقالًا غير عادي على الإطلاق في صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي يصف قنوات "تيلغرام" الشهيرة التي تنبه المشتركين إلى مواقع ضباط التجنيد في الوقت الفعلي الذين يصدرون أوامر الاستدعاء في شوارع المدن الأوكرانية، كما لاحظَت كاتيا سيجويك.



كان أحد التطورات المثيرة للاهتمام في أدوات التهرب من التجنيد في الوقت الفعلي هو منشور ظهر في آذار (مارس) 2023 على قناة "خاركوف مباشر" المفرطة في الوطنية والخاضعة للرقابة، التي توصي بهذا النوع من الدردشة الجماعية لأكثر من نصف مليون من مشتركيها.

وكما تبين فيما بعد، فإن المشاعر القومية التي يتم التعبير عنها شفهيًا بصوت عالٍ لا تترجم بالضرورة إلى استعداد لحمل السلاح -أو حتى إلى دعم للتعبئة الجماهيرية.



ووجد استطلاع حديث، أن 6 في المائة فقط من المشاركين في "خاركوف" يخططون للالتحاق بالتجنيد إذا تدهور الوضع. وهذا الرقم هو الأدنى في البلاد، لكنّ المناطق الأخرى ليست بعيدة كثيرًا عن ذلك. في كييف، على سبيل المثال، تبلغ النسبة 12 بالمائة.



قبل بضعة أسابيع، اعترف فلوديمير زيلينسكي بمشكلة الفساد المتفشي في القوات المسلحة وعمد إلى إقالة جميع رؤساء التجنيد الإقليميين.

ولا بد أن تكون استقالة وزير الدفاع، أوليكسي ريزنيكوف، في الآونة الأخيرة في وقت انتشار فضائح الفساد العسكري التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، دليلاً على أن المشكلة أكبر من مجرد مشكلة الرؤساء المسؤولين عن التجنيد. ويرقى تفسير زيلينسكي الرسمي لما يحدث في الجيش إلى إعلان أن البلاد تبحث عن "أساليب جديدة" إلى اعتراف بالفشل.



تبدو أوكرانيا الآن مصرّة على تجنيد الجميع. ونظرًا لأن عددًا كبيرًا من الرجال المؤهلين للتجنيد فروا إلى خارج البلاد مُسبقًا -يعيش 163.287 منهم في ألمانيا وحدها- فإن الوضع يقتضي تسليمهم إلى السلطات الأوكرانية. وقد بدأت بولندا بالفعل عملية ترحيل للأوكرانيين إلى وطنهم لملء الخنادق.



إضافة إلى ذلك، وافقت وزارة الدفاع الأوكرانية على قواعد تجنيد جديدة أصبح بموجبها الرجال، الذين يعانون من إعاقات تتراوح بين اضطرابات الجهاز العصبي بطيئة التقدم إلى حالات النزف، مؤهلين للتجنيد. وستكون الروح المعنوية وفعالية هذا النوع من الجيش موضع شك مؤكدا.



في هذه المرحلة المتأخرة من الحرب، من غير المرجح أن يغير الأوكرانيون رأيهم بشأن التوجه إلى مفرمة اللحم. ولا تعلن أوكرانيا عن خسائرها على الملأ، لكن العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قبورًا جديدة في مساحات مترامية الأطراف تحت الرايات الوطنية.

وتشير التقديرات الرسمية الأميركية الأخيرة إلى مقتل 70 ألفًا وجرح ما بين 150 ألفًا و200 ألف من أصل 5.5 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية، وهو عدد من القتلى خلال 18 شهرًا أكبر مما خسرته الولايات المتحدة في حرب فيتنام كاملة.



كان أعظم إنجاز حققته أوكرانيا في الحرب حتى الآن هو المحو المنهجي لكل إشارة واضحة إلى الثقافة الروسية من مشهدها البصري -بدءاً من المعالم الأثرية للشاعر الروسي المؤسس، ألكسندر بوشكين، وصولاً إلى قائمة الشخصيات الأدبية والثقافية.



*نشر هذا المقال تحت عنوان: "To the Last Ukrainian"

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