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المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

9/27/2023 2:17:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد شعراوي؛ ومحسن الأحمدي* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/9/18






شهد المغرب، في الآونة الأخيرة، واحدا من أكثر الزلازل قوة وفتكا يضرب البلاد منذ زلزال أغادير في العام 1960. وحدث الزلزال نتيجة لصدع سطحي مائل تحت سلسلة جبال الأطلس الكبير ضرب إقليم الحوز في 8 أيلول (سبتمبر) 2023 عند الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي ووصلت قوته إلى 6.8 درج على مقياس ريختر. وتم تحديد مركز الزلزال بالقرب من قرية إغيل على مسافة ما يقرب من 71.8 كيلومتر جنوب غرب مدينة مراكش. وقد شعر به سكان أغادير والدار البيضاء والرباط والمحمدية ومدن أبعد منها.
وخلف الزلزال أكثر من 2.900 قتيل و5.000 جريح، أغلبهم في أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، وقدرت منظمة الصحة العالمية، أن حوالي 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها تضرروا من الكارثة. وإضافة إلى ذلك، تأثرت الكثير من المباني والمعالم التاريخية في مدن مثل مراكش وتارودانت وأغادير.
استجابة فورية
أعلن الديوان الملكي الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، عملا بتوجيهات الملك محمد السادس، مع القيام على الفور بإنشاء لجنة وزارية لوضع برنامج لترميم المنازل المتضررة وإعادة بنائها. وكان الملك قد أصدر توجيهات ملكية تقضي بتقديم المساعدة الفورية للفئات التي تضررت من الزلزال، لا سيما الأيتام، وتوفير الغذاء والماء والكساء والسكن المؤقت في المناطق المتضررة. وفي الوقت نفسه، صدرت أوامر ملكية تقضي بتعزيز فرق البحث لتسريع عمليات الإنقاذ والإخلاء للجرحى، كما تم توجيه فرق للاستعداد لإجراء تقييم عاجل لأوضاع الأحياء السكنية في القرى المتضررة لتحديد إمكانية عودة السكان ونطاق الإصلاحات في المنازل غير الصالحة للسكن.
وتبعا لأوامر الملك، أكدت القوات المسلحة الملكية المغربية نشر وحدات التدخل المتخصصة في المناطق المتضررة، بما في ذلك فرق البحث والإنقاذ والمستشفيات الميدانية، كما شرعوا في إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق المتضررة من الزلزال. وذكر الأمين العام للمديرية العامة للشؤون الداخلية أن المسؤولين، بما في ذلك الفرق الأمنية، يعملون على تجميع الموارد لتقديم المساعدة اللازمة من أجل تقييم الأضرار وتوثيقها. كما عملت وحدات الحماية المدنية إلى جانب عناصر الإنقاذ المحليين على إزالة الركام من الطرقات لتسهيل وصول سيارات الإسعاف ومركبات الإغاثة إلى المناطق المتضررة بعد أن واجهت صعوبة نتيجة ازدحام الطرق وانسدادها في المناطق الجبلية بفعل الصخور المتساقطة.
موجة دعم محلية
غداة الزلزال المدمر، لاقت البلاد موجة من التضامن والحشد المجتمعي على نطاق واسع. فقد تآزر المغاربة من كل حدب وصوب لدعم المناطق المتضررة من الزلزال، وتحديدا تلك الواقعة في المناطق الجبلية النائية، بمن فيهم ناشطون من المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد من المجتمع. وفي مدن مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة، استجاب عشرات الآلاف من المغاربة لنداءات السلطات لتلبية الحاجة الملحة للتبرع بالدم. والجدير بالذكر أن أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم ومدرب الفريق وليد الركراكي الذين كانوا يستعدون لمباراة ضد ليبيريا في إطار تصفيات التأهيل إلى كأس الأمم الأفريقية (التي ألغيت لاحقا بسبب الزلزال) تبرعوا بالدم ودعوا إلى التضامن مع الضحايا. كما ناشد مدير المديرية العامة للأمن الوطني أفراد قطاع الأمن كافة للتبرع بالدم، لا سيما في المناطق المتضررة.
ومن جهة أخرى، تم إطلاق مبادرات شعبية لنقل المواد الغذائية والمياه والبطانيات والأدوية إلى القرى المتضررة؛ وأولاها تلك التي لم تتلق المساعدات بعد. ولم يسهم هذا التضامن العفوي وواسع النطاق في تقديم مساعدات أساسية للمناطق المتضررة فحسب، بل سلط الضوء أيضا على القيم الإنسانية التي يتحلى بها المغاربة في أوقات الأزمات، ووحدة صفهم التي يشهد عليها التدفق المستمر للدعم الذي حول جهود الإنقاذ والإغاثة إلى مصدر فخر وطني.
حظيت هذه الاستجابة الجماعية بما تستحقه من الثناء على المستوى الدولي، وأكدت استعداد المغرب لمواجهة هذه المأساة بموارده الخاصة وبدعم شعبه. وشرعت وسائل الإعلام الدولية في تسليط الضوء على وحدة المغاربة اللافتة للنظر، ومن المتوقع أن تستمر موجة الدعم في الازدياد مع وصول شحنات المساعدات الكبيرة من مختلف المدن المغربية.
تيسير المساعدة النقدية
كما ظهرت خطوات كبيرة على صعيد العمل الخيري في الاستجابة للزلزال. وفي هذا الإطار، أنشات الحكومة، بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، حسابا مصرفيا مخصصا لجمع المساهمات والتبرعات لإغاثة ضحايا الزلزال. وإضافة إلى هذه الجهود الرسمية، أطلقت المنظمات غير الحكومية حملات لجمع الأموال والمساعدات. كما أنشأت لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان المغربي حساب خزينة للإغاثة، بما يتماشى مع الإطار القانوني لهذه الحسابات المنصوص عليه في الدستور المغربي وقانون المالية، وسيؤدي هذا الحساب المتخصص دورا محوريا في تنسيق الموارد من أجل جهود الإغاثة الفورية والترميم وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال. وهذا كله يبرهن على التزام المغرب بالاستجابة الفعالة للكوارث الطبيعية وتعزيز قدراته على إدارة الكوارث.
وفي السياق عينه، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب عن مساهمة خيرية بقيمة 50 مليون درهم مغربي (5 ملايين دولار) للصندوق الخاص للمساهمات التطوعية التضامنية. وقد تخلت الكثير من المصارف المغربية عن رسوم التحويل المعتادة في ما يخص المواطنين الذين يقدمون التبرعات إلى الحساب المصرفي الخاص، كما اختارت مصارف مثل البنك الشعبي وبنك "سي آي إتش" عدم فرض رسوم على التحويل، متأثرة على الأرجح بالموقف الذي اتخذه بنك المغرب سابقا بشأن هذه المسألة.
إدارة الجهود الدولية
بعد انتشار نبأ المأساة التي ضربت المغرب، تدفقت عروض المساعدة من جميع أنحاء العالم. وأعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة؛ إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وإضافة إلى ذلك، وصلت فرق من تونس والسنغال لمساعدة الجهود المحلية في أعمال البحث والإنقاذ. كما جاءت عروض الدعم من دول مثل الولايات المتحدة وتونس وتركيا وغيرها.
صممت الحكومة استجابتها لعروض المساعدات الدولية بما يتناسب مع احتياجاتها وقدراتها الحالية. وفي حين أن بعض المصادر صورت هذا الرد على أنه رفض للمساعدة الأجنبية، فقد يشير العدد المحدود لفرق الإنقاذ الدولية على الأرض إلى التعقيدات اللوجستية والتنظيمية في هذه المنطقة. ولا يقتصر قبول المساعدات على تلقي السلع وتوزيعها على المحتاجين فحسب، بل يتطلب نهجا جيد التنسيق يتضمن أحكاما لوجستية وتنظيمية لتسهيل حسن سير عمليات المساعدة. وتتطلب هذه الجهود أعمالا أساسية وموارد كبيرة، هو ما قد لا يتوفر بسهولة، لا سيما في ظل الأزمة التي تواجهها السلطات المحلية في هذه اللحظة.
لذلك، إذا لم يتم إجراء تقييم شامل للأضرار والاحتياجات الفعلية لتوجيه الاستجابات للمساعدة الدولية، ثمة خطر أن ينتهي الأمر بتوفر كمية هائلة من السلع غير الضرورية وتبديد جهود الموفين، الأمر الذي يزيد من تعقيد عملية إدارة الأزمة بدلا من حلها. وفي ظل المشاكل اللوجستية الكامنة وحواجز الطرق والافتقار إلى خطوط النقل الكافية، سيكون من الصعب استيعاب عدد كبير من فرق الإنقاذ الأجنبية ونقلها إلى المناطق المتضررة من دون تأخير جهود البحث والإنقاذ الجارية. وعلاوة على ذلك، يمثل الموقع الجغرافي للمناطق المتضررة تحديا كبيرا أمام التنقل، ما سيتطلب من الأفراد غير الملمين بها قدرا كبيرا من الوقت للتعرف عليها والتمكن من عبور الأرض الجبلية للمنطقة. وبهذا تساعد صعوبة الوضع من الناحية اللوجستية والجغرافية على تفسير إحجام المغرب عن قبول جميع عروض المساعدة الدولية بشكل عشوائي، إلا أن الحكومة أعلنت انفتاحها على تقبل المزيد من المساعدات الدولية مع مواكبة أي تغيرات تطرأ على الوضع الحالي وبعد إجراء تقييمات دقيقة.
*أحمد شعراوي: مساعد باحث في "برنامج عائلة روبين حول السياسة العربية" التابع لمعهد واشنطن. د. محسن الأحمدي: أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش بالمغرب.

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