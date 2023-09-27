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مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة

9/27/2023 2:17:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدات بعض مواقع رصد الطقس العالمية والعربية بالحديث عن وجود مؤشرات حول منخفض قوي قد يتحول الى عاصفة و تشبه بتكونيها العاصفة دانيال و على مقربة جداً من مكان تكون دانيال بين اليونان و ايطاليا و شمال ليبيا مطلع الشهر القادم أي بعد أسبوع تقريبا ربما تؤثر على الأردن والمنطقة المحيطة.

‎وأكدت مواقع رصد الطقس أن هناك العديد من المعطيات تحت المراقبة المكثفة ومنها مسار هذه العاصفة و هل ستصل الى منطقة الشرق الأوسط على شكل منخفض جوي أو ستخف و تصبح تقلبات محدودة او تتلاشى كلياً.

وأكدت العديد من مراكز رصد الطقس أن الساعات والأيام القادمة ستؤكد شكل الحالة القادمة مشيرين إلى أن حالة الطقس في استقرار لآخر ايلول الحالي.

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