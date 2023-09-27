(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد ال عطاالله وال غلادمن وال اسعيد
واصف شفيق واصف عطاالله
زوج جنيفر غلادمن
ووالد كل من جيفري زوجته ساندرا ليزوراردو وايريك زوجته كارا انجل
وشقيق كل من بشارة زوجته المرحومة تريز نصار والياس والمرحوم فيليب وخميس وعايدة زوجة المرحوم الياس اسعيد وجوليت زوجة المرحوم د. حنا اسعيد
الذي وافته المنية يوم الاربعاء الموافق 20-9-2023 في الويالات المتحدة الامريكية
و سيتم تشيع جثمانه هناك
وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم السبت الموافق 30-9-2023 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في كنيسة البشارة للروم الارثوذكس - العبدلي
تقبل التعازي للرجال وللنساء في قاعة نفس الكنيسة يوم الجمعة 29 من الساعة الرابعة ولغاية الساعة التاسعة مساء ويوم السبت 30 بعد الجناز مباشرة ولغاية الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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