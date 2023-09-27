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الجداول الانتخابية تسخن الأجواء و الدعم المؤجل يؤزمها

9/27/2023 2:17:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








حالة من السباق مع الزمن تشهدها الساحة السياسية والحزبية مع دخول موعد الانتخابات النيابية مربع السنة الأخيرة. فرغم الخلافات الداخلية التي تعيشها بعض الأحزاب، يمكن للمدقق في تفاصيل المشهد رصد محاولات جادة لترتيب الأوضاع استعدادا للانتخابات، والتواصل مع الشارع بمختلف اطيافه إما لعرض البرامج، أو لبناء نوع من العلاقات العامة وبخاصة مع العشائر التي تعتبر الرافد الأكبر للأصوات التي يحصدها الحزبيون، أو حتى بناء التحالفات ضمن الإطار الحزبي، استعدادا لأهم انتخابات تشهدها المملكة العام المقبل.
فقد تم الإعلان عن ائتلاف سبعة أحزاب وسطية استعدادا لخوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة، وتوقعات بإعلان عن ائتلافات أخرى ضمن إطار الأحزاب المرخصة البالغ عددها 27 حزبا.
ويبدو أن حالة السباق تلك ـ بحكم حداثة التجربة الحزبية لدى البعض ـ تخللتها تجاوزات للخطوط الحمراء، وصولا إلى ما يقترب من الفضيحة، على خلفية تسريبات بدخول المال السياسي إلى خزائن بعض الأحزاب. وإلى ممارسات اعتبرت الهيئة المستقلة للانتخاب الكشف عنها في هذه المرحلة بأنه تشويش على العمل الحزبي.
وبالتوازي، كانت هناك اتهامات لبعض الجهات الحكومية بالانحياز إلى أحزاب بعينها في تلبية بعض المطالب والتسهيلات على حساب أحزاب أخرى.
وأعضاء مجلس النواب يستعدون لتوديع القبة البرلمانية بعد عدة أشهر لملاقاة قواعدهم الانتخابية والإجابة على تساؤلاتهم بخصوص ما أنجزوه وما قدموه من خدمات لهم. والأحزاب تحاول التغلب على أزماتها التنظيمية والمالية وصولا إلى حلبة التنافس على مقاعد الكوتا الحزبية، ومقاعد الدوائر الانتخابية، وبالتالي حصد ما تستطيع من مقاعد برلمانية تكون الأساس في تصنيفها وتحديد مكانتها بين الأحزاب، وقدرتها على التنافس في التشكيل الحكومي.
كل تلك التقاطعات تضع المتنافسين ضمن حلبة سباق محكومة بتوقيت ضيق، وإمكانات محدودة يزيد من حدة اشكالاتها غياب للاهتمام الشعبي بذلك الاستحقاق، وعزوف عن الانخراط بالعمل الحزبي.
فالمشكلة الحزبية تزداد حدة ـ كما يشخصها حزبيون ـ لأن نظام الدعم المالي للأحزاب أرجأ تقديم الدعم إلى ما بعد الانتخابات، وربط مقداره بما ينجح الحزب بحصده من مقاعد نيابية وبلدية وغيرها. وسط شكوى من أن بعض الأحزاب ليس لديها الإمكانات للإنفاق على مقراتها وحملات ناخبيها. وأن ما تجنيه من تبرعات لا يكفي لتغطية تلك النفقات.
وهي شكوى، وإن بدت منطقية بعض الشئ، إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى تبرير بعض الممارسات التي أثارت احتجاجات شعبية، أثّرت سلبيا على اسم وسمعة بعض الأحزاب، وبخاصة المتهمة باللجوء إلى المال السياسي، وإلى ما اتفق على تسميته بـ)) الرشى السياسية)) المتمثلة ببيع مقاعد الترشيح لمتنفذين ماليا من أعضائها.
الأسبوع الماضي، أطلقت دائرة الأحوال المدنية صافرة البداية بإعلانها عن إنجاز أول استحقاق انتخابي، لأول انتخابات ستجري العام المقبل وفقا للقانون الجديد الموسوم بالإصلاح السياسي، والذي من المفترض أن ينقل العمل البرلماني من الفردية إلى الحزبية، وشهدت الساحة حراكا تمهيديا تمثل بمتابعة تلك الجداول ومحاولة التعامل معها مصلحيا وبما يسمح به القانون.
فالقانون الجديد أمر الدائرة بإعداد الجداول الانتخابية وفقا للدوائر الانتخابية الجديدة، وبحسب مكان السكن المسجل لدى الأحوال المدنية، ما يعني أن مئات الآلاف من الناخبين قد تغير مكان انتخابهم عما كان يسمح به القانون السابق من خيارات تلتقي مع رغباتهم الشخصية والعائلية، المتعددة التي تأخذ البعدين العائلي والعشائري إضافة إلى مكان الإقامة بعين الاعتبار.
الحراك الدائر حاليا يقوم به راغبون بالترشح وناخبون من أنصارهم للطعن بتلك السجلات حيث يسمح القانون لأي ناخب بالاعتراض على تسجيله، أملا في تغيير مكان الإقامة إلى دائرة أخرى خدمة لمرشحهم، مع إدراكهم بصعوبة الاستجابة لتلك المطالب. وبما يختلف عما كان ينص عليه القانون السابق وما كان يحدث في دورات انتخابية سابقة من إجراءات كان يطلق عليها وصف)) رحلة الدفاتر الزرقاء))، كناية عن نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرى إرضاء لمتنفذين، واستجابة لبعض المصالح.
قضية القوائم الانتخابية ومطالب الناخبين والراغبين بالترشيح بخصوصها تبدو متواضعة أمام القضايا الأخرى، والتي ترتقي إلى مستوى الفضيحة، حيث الاتهام لبعض الأحزاب بتلقي المال السياسي. وانحياز الحكومة لأحزاب بعينها.
ففي تلك القضايا ما يهز سمعة بعض الأحزاب وما ينعكس سلبا على مجمل العملية الانتخابية التي ترفع شعار الإصلاح.
وتبقى الكرة في مرمى الهيئة المستقلة للانتخاب، في ضوء ما ستفعله بهذا الخصوص.

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