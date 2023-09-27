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مكالمة منتصف الليل في تعديل الحكومة

9/27/2023 2:17:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








طوال ليلة الاثنين، حتى صباح الثلاثاء، انشغل رئيس الوزراء بالتعديل السابع على حكومته وبرغم أن المعلومات والإشاعات كانتا تشكلان ثنائية تناقض تفاصيلها بعضها البعض واحدة.
حتى الساعة السادسة والنصف من مساء ليلة الاثنين وبعد اتصالي بمسؤول مهم ومطلع على المعلومات لم يكن النائبان عمر عياصرة وخير أبو صعيليك قد قدما استقالتيهما، أصلا، هذا على الرغم من افتراض تقديم الاستقالة بشكل أبكر، من مساء الاثنين، استعدادا لتعديل الثلاثاء، وعلى الرغم من كلام البعض عن كون توزيرهما أصبح أمرا محسوما وقدرا لا مفر منه.
مجددا وما بعد التاسعة تم الاستفسار مرة ثانية، فأشير إلى أنهما لم يقدما استقالتيهما حتى ذلك الوقت، وكان هذا مؤشرا على حالة تراجع عن قرار التوزير، أو بطء غامض أو غير مفهوم، أو تردد بشأن توزيرهما، أو في أحسن الحالات إرجاء الاستقالات حتى صبيحة الثلاثاء.
ما بعد منتصف ليلة الاثنين حدثت الإشارة الأهم التي تثبت تجنب الرئيس لتوزير النواب في اللحظات الأخيرة، واللجوء إلى "خزانات سياسية" بديلة، إذ في الساعة الثانية عشرة والنصف، والرئيس لم يكن نائما، وقد أرهقته عمان السياسية، حدثت تحولات تثبت حدوث التراجع عن توزير النواب، بعد تقييمات معينة ترتبط بردود فعل النواب، الذين أبرقوا برسائل خشنة بشأن توزير زميليهما، في سياقات الغيرة، ربما أو الحسد أو المناكفة، أو حتى محاولات التخريب أو الحصول على هذه الفرصة لأسماء ثانية، وفي توقيت منتصف الليل سالف الذكر اتصل رئيس الوزراء هاتفيا بأحد الأعيان، وهو العين محمد داودية وعرض عليه وزارة الإعلام والاتصال الحكومي، ووافق داودية على أساس أن يتوجه صباح الثلاثاء إلى مجلس الأعيان لتقديم استقالته أيضا، تمهيدا للعودة إلى الحكومة وقد كان وزيرا فيها.
إلا أن الذي حدث أن داودية تلقى اتصالا صبيحة الثلاثاء وهو في طريقه إلى الأعيان للاستقالة تم إبلاغه فيه أنه تم التراجع عن توزير أحد من النواب والأعيان، مع تجنب كل قصة الاقتراب من مجلس الأمة، وهذا يعني أن لا وزراء من النواب أو الأعيان، في هذه الفترة لاعتبارات كثيرة ومتعددة، وقد كانت مكالمة منتصف الليل دليلا أولياً على تراجع الرئيس عن توزير النواب من حيث المبدأ، لكن اليوم التالي شهد تراجعا أكبر عن النواب والأعيان معا.
أجرى الرئيس تعديله السابع، وقد يقال الكلام الكثير حول أسباب خروج بعض الأسماء، وأسباب دخول بعض الأسماء، وكل هذا ليس مهما، ما دمنا نتحدث عن أهمية الإنجازات على أرض الواقع وتحقيق نتائج على صعيد الملفات التي تديرها الحكومة، لكن كل قصة التعديل كشفت جوانب كثيرة من أبرزها أن أي تعديل قد يتعرض للعرقلة إذا أفشيت الأسماء مبكرا كما في قصة النائبين، إضافة إلى أن تواقيت التعديلات لا يمكن حسمها، فقد تتأجل فجأة، لاعتبارات مختلفة، كما أن الخيارات في قطاعات معينة تبدو محدودة، وهذا أمر مثبت.
من المؤكد هنا أن الرئيس كان يعرف الحقائب التي سيغير عليها، إلا أن الأسماء الداخلة إلى حكومته لم تثبت إلا صباح الثلاثاء، أي يوم أمس، بما يؤكد هنا أن القرار الحكومي بخضع دوما لمداخلات وتأثيرات مختلفة، قد تجعل أي رئيس يندفع أكثر وينفذ قراره، أحيانا، او حتى يتراجع عن هذا القرار، تحت وطأة تقييمات الكلف، وربما محاولة توزير نائبين كانت من أكثر التجارب التي لمست فيها الحكومة، ارتفاع الكلفة، خصوصا، مع بقاء عدة شهور للنواب، بما سيجعلهم يطلقون سهام نقدهم ضد الحكومة ويبدأ بعضهم حملته الانتخابية مبكرا في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، في سياق الثأر من الحكومة، وتعبيرا عن عدم الرضى على توزير نواب يتم تتويجهم كوزراء.
ولا ننسى هنا أن هناك آراء لشخصيات وازنة ذات خبرة في الدستور تعترض أصلا على انتقال النائب من النيابة إلى الوزارة، وتعتبر ذلك مخالفة، وهذا ما ذهب إليه الدكتور نوفان العجارمة، وهو بكل الأحوال شخصية لا يمكن إلا الوقوف عند ما تقوله في ظل خبرته الطويلة، التي لا يمكن التعامي عنها اليوم عندما لا تروق لأحدهم، أو لأن أغلبنا في عمان لا يقرأ ما يقوله هؤلاء، وسط تشاغلاتنا بالقيل والقال، وما بينهما من قيلولة وتأملات وغفوات.

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