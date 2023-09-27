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القفز فوق الفلسطينيين بالبراشوت

9/27/2023 2:17:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي احتوى مضامين عميقة عن اللجوء والأمن الغذائي والأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأونروا، أجرى الملك لقاء مع مؤسسة المونيتور الإعلامية الدولية، تضمن أيضا مضامين مهمة وإستراتيجية وانطوت على جراءة وقوة في الطرح، كما اعتاد العالم على ما يقوله الملك. اللقاء يأتي ضمن النهج الملكي ليس فقط بإلقاء الخطابات ولقاء الرسميين، وإنما أيضا بالاشتباك مع الرأي العام وقادته ومراكز الأبحاث والإعلام، لكي تصل الرؤية الأردنية والتفكير الإستراتيجي الأردني حول الملفات الإقليمية المختلفة. غادر الملك بعد الخطاب واللقاء مع المونيتور، وأكمل ولي العهد اللقاءات مع مراكز البحث والتفكير وقيادات الكونغرس والإدارة.
جلالة الملك تحدث في المقابلة؛ إن أي توجه لسلام بين السعودية الشقيقة وإسرائيل سيخلق أفقا جديدا في إقليم الشرق الأوسط، وإن الأردن ومصر يحاولان المساعدة بما يستطيعان، ولكن، وهذه "لكن" كبيرة، إن أي اتفاق لا يجب أن يقفز فوق جوهر الصراع وأساسه الأول وهي القضية الفلسطينية وشعبها، لأننا إن قفزنا فوق الفلسطينيين بالبراشوت أو المظلة، فهذا يعني أن الأفق المأمول لن يتحقق ولن نجني ثماره. الشعب الفلسطيني وعدالته المنقوصة هي أساس المشكلة، وإن قفزنا عنها فهذا يعني أننا لم نحل المشكلة بل عقّدناها. هذا منطق مضاد تمام لتوجهات الحكومة الإسرائيلية التي تريد الذهاب لسلام مع العرب دون الفلسطينيين وعبر القفز عنهم، والموقف الأردني يقول إن هذا ضرب من المستحيل لأنهم أصحاب القضية، والسلام مع كل العرب لن يغني وجود سلام معهم، لأن إسرائيل في صبيحة اليوم الثاني لأي سلام مع أي دولة عربية سوف تفتح الشباك لتجد الفلسطينيين أصحاب الأرض أمامها وليس باقي الدول العربية. حتى الدول العربية التي وقّعت ما يعرف بالاتفاقات الإبراهيمية تجد نفسها مكبّلة في كثير من الأحيان بسبب قفز إسرائيل عن حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي ينافي قناعات هذه الدول.
أما الأمر الآخر المهم الذي أشار إليه الملك هو حاجتنا لمعرفة الجيل الجديد الشاب من الفلسطينيين، كيف يفكرون وماذا يريدون؟، مشيرا للتغيرات الأخيرة التي أحدثها الرئيس عباس في الإدارة الحكومية، في محاولة من الرئيس الفلسطيني تهيئة جيل فلسطيني قيادي جديد متقد، علينا أن نعرف ماذا يريدون وما هي توجهاتهم؟، وفي ذات السياق يطرح السؤال الكبير حول؛ ما الذي تريده إسرائيل؟ هل تريد حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين، بمعنى هل تدرك تداعيات وتعقيدات هذه الخيارات؟ أم أنها تسير لا إراديا نحو حل الدولة الواحدة ما يعني انتحارا لإسرائيل ويملي الضرورة الأخلاقية بإنصاف الفلسطينيين وحقوقهم المدنية إذا ما وجدنا أنفسنا أمام حل الدولة الواحدة.
كلام الملك في العاصمة الأهم إستراتيجي وفي غاية العمق، ولا بد وأن يجد صدى وتأثيرا، فالأفكار العميقة والمؤثرة تجد دوما طريقها للقرار.

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