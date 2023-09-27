الدكتورة أبو دية عميدة لكلية الآداب والعلوم

الدكتورة أبو دية عميدة لكلية الآداب والعلوم
التاريخ
9/27/2023 2:17:42 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس أمناء جامعة العقبة للتكنولوجيا الأسبوع الحالي تعيين الدكتورة عبير أبو دية عميدة لكلية الآداب والعلوم .
والدكتورة ابو دية تعد من اوائل الأكاديميين الذين حصلوا على شهادة الدكتوراة في تخصص الإعلام الرقمي فضلا عن تفوقها في البحث العلمي ما دفع العديد من الجامعات العربية والأجنبية الى دعوتها للإشراف على رسائل طلبة الدراسات العليا .
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