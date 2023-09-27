ملاعب الجولف بواحة آيلة.. موائل الطيور المهاجرة والمهددة - فيديو

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

تتعاظم الأهمية التي تشكلها واحة آيلة في مدينة العقبة، بتسجيلها 109 أنواع جديدة من الطيور المهاجرة، كونها نقطة توقف حيوية لتلك الطيور خلال رحلاتها الطويلة بين الشمال والجنوب، وهو الأمر الذي يؤشر على حجم التزام "آيلة" بالحفاظ على التوازن الدقيق بين التنمية والبيئة، بما يكفل استدامة موائل الطيور.



وفي "آيلة" أيضا، تم تسجيل أنواع مهددة ومصنفة كأنواع هشة ذات احتياجات حماية محددة، بما في ذلك "الإوزة الغراء الصغيرة والنسر المرقط الكبير والحمام الرقطي"، وأنواع أخرى تقترب من مراحل التهديد عالميا كـ"الزقزاق الشامي والصرد أحمر القنة"، بالإضافة إلى تسجيل أحد الأنواع المهددة بالانقراض وهو "عقاب السهوب"، وذلك وفق ما أظهر مسح "مسار ريشة آيلة" الذي أجرته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.



وسلط المسح، الضوء على العلاقة القوية بين ملاعب الجولف وأثرها كموائل مهمة للطيور، استنادا على أبحاث علمية كشفت أن نهج آيلة الصديق للبيئة في إدارة الملاعب يتماشى مع الدور الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه المساحات الخضراء، وكشف عن جذب تنوع مميز من أنواع الطيور في بيئات آيلة خلال عبورها للعقبة والمناطق المحيطة بها في توقيت هجرتها.



وأظهر المسح كذلك، عمق الأهمية البيئية لموائل آيلة، وقائمة أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة سواء النادرة في عبورها أو تلك المعتادة في العبور للمنطقة، والجهود التعاونية المبذولة للحفاظ على هذا النظام البيئي الحيوي وحمايته في مرافق آيلة لضمان استدامته.



المسح سجل أيضا، إضافة نوعية إلى سجل حالات التعشيش والتكاثر مع توثيق مشاهدة تعشيش للبط الخضيري وأخرى لطائر الزقزاق شوكي الجناح ورصد نوعين من الطيور هما كروان الصخور والإوز المصري مع فراخهما، وأنواع غازي وهو طائر المينا والمعروف بتأثيره على النظم البيئية وزحفة الكبير في الانتشار محليا وإقليميا.



وأوصى المسح بضرورة تعزيز المراقبة وأعمال البحث عبر إنشاء برنامج مراقبة طويل المدى - أطول من مواسم الهجرة- وأن يشمل مختلف الظروف المناخية للحصول على فهم أكثر شمولا لتنوع الطيور وسلوكها داخل موائل آيلة، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وتلك المختصة بالطيور لما توفره من خبرات وموارد إضافية لإجراء بحث معمق.



كما أوصى بالتعاون مع جهود الحماية الدولية، لإبراز موائل آيلة وموقعها كنقطة توقف حيوية للطيور المهاجرة، ما يتيح فرصة تعزيز الترويج لمسار ريشة آيلة دوليا وتكامله مع أبرز المنتجات السياحية البيئية المتخصصة بمراقبة الطيور في الأردن والمتمثل بمرصد طيور العقبة.



المسح أوصى كذلك، بدمج إستراتيجيات المرونة المناخية في خطط إدارة الموائل نظرا للتحديات التي يفرضها تغير المناخ، داعيا إلى مشاركة المجتمع المحلي والقطاع التعليمي لرفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على هذه الموائل.



وسبق أن سجل مرصد طيور العقبة في آيلة أكثر من 100 نوع من الطيور، 3 أصناف منها نادرة التسجيل في الأردن، وواحد منها كان تسجيله لأول مرة في العقبة من خلال مسار ريشة آيلة، حيث إن الطيور المهاجرة تحط في آيلة للاستراحة ولتتمكن من إكمال رحلة هجرتها.



يشار إلى أن "واحة آيلة" ومرصد الطيور في العقبة التابع للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ساهما بإبراز مكانة العقبة على خريطة السياحة البيئية العالمية من خلال برامج مختلفة فريدة، أبرزها مراقبة أنواع الطيور التي تمر في آيلة خلال مواسم الهجرة، والذي نجح على مدار الـ10 سنوات ماضية وأسفر عن تسجيل ما يزيد على 100 نوع من الطيور، البعض منها كان من الأنواع المهددة على الصعيد المحلي والدولي.



ذلك التعاون، خلق زيادة التنافسية العالمية للعقبة بشكل خاص وللمملكة بشكل عام، عبر إحدى أهم وجهات السياحة البيئية عالميا من خلال الموائل التي تحتل موقعا إستراتيجيا على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم والمتمثل بحفرة انهدام تضمن جذب أنواع متنوعة من الطيور، وتشكل نقطة استراحة لما يصل إلى نصف مليون طائر سنويا تعود لنحو 250 نوعا مختلفا من الطيور.

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تسجيل 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيله