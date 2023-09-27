عجلون: هل تدعم السياحة تسويق المنتجات الزراعية؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عامر خطاطبة

عجلون - وهم على أبواب بدء موسم قطاف ثمار الزيتون، لعصرها وبيع كميات منها للتخليل، يأمل مزارعون بعجلون، بأن يكون الموسم المقبل أفضل بكثير مما سبقه من حيث الإنتاج، وتوفر فرصة تسويقه بسهولة وأسعار مجدية، مع استمرار قدوم الزوار بأعداد كبيرة للمحافظة، والذين سيكونون في أغلبهم زبائن محتملين.



هذا التزايد بأعداد الزوار، يراه المزارعون فرصة حقيقية لتسويق ثمار الزيتون وزيت الزيتون خلال الشهرين المقبلين بأسعار معقولة، ما يجنبهم شبح الكساد، وكذلك تسويق منتجات محلية زراعية وحرفية أخرى، الأمر الذي يتيح للأسر والمزارعين توفير مداخيل جيدة يعتمدون عليها بإنفاقهم على أسرهم.



ويقول محمد أبو عصام، إن أكثر ما يعانيه مزارعو الزيتون هو تسويق زيت الزيتون وانخفاض أسعاره إلى حد التسبب بخسائر لهم، خصوصا في ظل غياب المعارض الدائمة، مؤكدا أن تضاعف أعداد زوار المحافظة العام الحالي، وخصوصا بعد تشغيل التلفريك سيكون له كبير الأثر في تسويق مادة الزيت، خصوصا وهي ما تزال في المعاصر التي اعتاد الزبائن القدوم إليها لمتابعة عملية العصر، والشراء من المزارع مباشرة.



وتؤكد الأرقام الرسمية في مديرية سياحة المحافظة، أن أعداد الزوار للمحافظة تضاعف العام الحالي ليصل إلى زهاء 600 ألف زائر لقلعة عجلون وموقع مار الياس ومشروع التلفريك ممن تم إحصاؤهم، إضافة إلى عدد مماثل من المتنزهين يتم تقديره.



ويؤكد المزارع أحمد الرشايدة، أن قدوم أعداد إضافية من الزوار والمتنزهين للمحافظة سيسهم في تسويق مادتي الزيت والزيتون، ويجنبهم الكساد وتراجع البيع، ويضمن لهم سعرا جيدا يغطي كلف الإنتاج والنفقات، ويوفر لهم هامش ربح معقولا.



وزاد أن موسم الزيتون بالنسبة لهم من أهم المواسم التي تعد لها العدة، وينتظره الجميع بفارغ الصبر؛ مزارعون وتجار ومستهلكون، إذ يشكل لهم أبواب رزق، بدءا من مزارع الزيتون وتجار الجملة والتجزئة، وصانعي الزيتون المخلل وأصحاب المعاصر الذين يكسبون المال كأجور عصر، ويشغلون العشرات من الشباب.



ويرى المزارع جاسر السعود، أن تزايد أعداد الزوار القادمين للمحافظة سيفيدهم كثيرا في عملية التسويق، فالمزارعون ينتظرون موسم قطاف ثمار الزيتون في كل عام، للتزود بمادة غذائية أساسية لهم، واستغلال الفائض من إنتاج كرومهم لبيعه وسداد ديونهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا أن موسم الزيتون يعد من أهم المواسم في محافظة عجلون، نظرا لوجود أشجار معمرة وحديثة في جميع مناطق المحافظة التي توفر كميات جيدة وأفضل من أي ثمار أخرى، بحيث يتزود السكان من مادة الزيت وتخليل كميات من الثمار، إضافة إلى بيع الفائض بمبالغ لا بأس بها.



ويقول المزارع حابس عنانبة، إنه في هذه الأوقات، يبدأ أشخاص بعملية شراء وتجميع كميات من ثمار الزيتون على طريقة "التجزئة" أو ما يعرف بـ"الشراء بالكيلو"، بحيث يشترون من أشخاص كميات بسيطة تصل إلى بضعة كيلوغرامات، ومن ثم يعملون على تجميعها وعصرها أولا بأول وبيع الزيت المستخرج، محققين بذلك أرباحا لا بأس بها لقضاء احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم، فيما يلجأ هؤلاء الأشخاص في مواقعهم إلى توفير ماكينات مخصصة لرصع الزيتون مقابل أجور بسيطة.



ويقول المزارع محمد الخطاطبة، إنهم على موعد خلال أيام مع البدء بقطف ثمار أشجارهم، لا سيما المخصصة للتخليل "الرصيع"، ومن ثم المباشرة الشهر المقبل بقطف المخصصة للزيت تمهيدا لعصرها مع تشغيل المعاصر، داعيا وزارة الزراعة إلى دعم مزارعي الزيتون من خلال حماية المنتج والحفاظ على سعر مناسب له، وعدم استيراد مادة الزيت خلال الموسم، والمساعدة في عملية التسويق وضمان سعر مناسب.



وجرت العادة في هذه الأوقات، أن يبدأ أصحاب المعاصر بتحضير معاصرهم وتجربتها، خصوصا مع توقع استقبال كميات جيدة من الثمار الموسم الحالي.

وفي الأثناء، بدأت مديرية الزراعة والجهات الرقابية المختلفة بمتابعة المعاصر، والتأكد من جاهزيتها، بما يضمن السلامة والصحة العامة وعدم مخالفة الاشتراطات البيئية للتراخيص.



ومن جهته، أكد مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي، أن التزايد الملحوظ بأعداد الزوار للمحافظة بسبب ما بدأت تشهده من نهضة سياحية سيكون له الأثر الإيجابي على عملية التسويق لجميع المنتجات الزراعية العجلونية، وعلى رأسها مادتا الزيت والزيتون، مؤكدا أن المحافظة تتمتع بميزات طبيعية وزراعية، حيث تكثر فيها زراعة أشجار الزيتون، بحيث تقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بنحو 87 ألف دونم، منها 63 ألف دونم في لواء القصبة و24 ألف دونم في لواء كفرنجة، مشيرا إلى أنه يتوقع إنتاج 30 ألف طن زيتون في المحافظة خلال الموسم الحالي، منها 20 ألف طن في لواء قصبة عجلون وزهاء 10 آلاف طن في لواء كفرنجة، وأن يتم عصر 27 ألف طن منها للزيت واستغلال 3 آلاف طن للكبيس.



وأكد أن المديرية تبذل قصارى جهدها لضمان عدم ارتكاب بعض المعاصر لمخالفات بيئية أثناء الموسم، مبينا أنها بدأت، مؤخرا، وبالتعاون مع مديرية البيئة ولجنة السلامة العامة في المحافظة، بالكشف على 15 معصرة متواجدة في المحافظة، للتأكد من التزامها بشروط التراخيص كافة ومعالجة السلبيات.



وبين أن الجولات ستستمر على المعاصر طيلة الموسم، لضمان التزامها باشتراطات الترخيص ولضمان نقل مخلفات العصر "الزيبار" بالصهاريج إلى مكب الإكيدر.

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