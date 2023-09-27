التشاركية سبيل لوضع لائحة أجور للأطباء ترضي الجميع

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

البحر الميت - أكد مشاركون في مؤتمر "الحوكمة والتأمين الصحي لعام 2023"، المنعقد بمنطقة البحر الميت السبت، ويستمر ليومين، أن تشاركية نقابة الأطباء، وشركات التأمين، وجمعيتي: المستشفيات الخاصة وحماية المستهلك، تضمن حتما الوصول إلى حل يرضي الجميع ويحمي المواطن، بشأن لائحة أجور الأطباء.



جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، بمشاركة خبراء وأطباء من القطاعين العام والخاص، لمناقشة قضايا: الحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، والتمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة.



واقترح المشاركون تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين الصحية والقانونية في مجلس الأعيان، بالتشارك مع القطاعات ذات العلاقة، للوصول إلى حل لهذه المشكلة، مشيدين بمبادرة وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لحل الخلاف حول لائحة أجور الأطباء 2023.



كما أكدوا حرصهم على تلقي الأطباء أجورهم في ضوء التطور الكبير على الإجراءات الطبية، ودخول أجهزة وتدخلات علاجية، لم تكن مدرجة على لائحة الأجور السابقة منذ عام 2008، وعلى تلقي المرضى للخدمات الطبية والعلاجية بجودة عالية، وتوافر الظروف الملاءمة لحماية المستهلك.



وطالبوا، النقابة، بعدم الانفراد بإقرار اللائحة، بينما رأى اتحاد شركات التأمين، أن القرار "شعبوي"، مؤكدين عدم وجود مشكلة تمويل لنظام التأمين الصحي الشامل، بقدر وجود مشكلة تنسيق، إلى جانب وجود قوى شد عكسية تعيق إقراره، موضحين أن إقراره يحتاج لإرادة وطنية وحاكمية رشيدة للقطاع.



وأكدوا أهمية وجود مظلة للقطاعات الصحية، والفصل بين الإدارة الطبية ومتابعة البروتوكولات والاستراتيجيات العالمية، وإدارة تطوير الأداء والمتابعة، مبينين أن الأردن ينفق نحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع، وهذه نسبة كبيرة مقارنة بما هي عليه لدى دول أخرى وفرت التأمين الصحي الشامل.



رئيس الوزراء الاسبق د. عمر الرزاز، أكد في افتتاح المؤتمر أن القطاع الصحي، حقق إنجازات مهمة، واحتل مكانة مرموقة محليا وعالميا، لكن برغم ذلك، فإن الأجيال القادمة، ستدفع ثمن عدم وجود نظام صحي شامل، قائلا إنه "وبرغم وجود إرادة سياسية، لكن النظام لم ير النور للآن، ولم نستطع حتى اللحظة تحقيق النقلة النوعية التي كنا نسعى إليها".



وأضاف الرزاز إننا "نأمل بأن نتمكن من الاستفادة من هذه التجربة ومراجعتها بمشاركة كاملة من مختلف الجهات"، مشيرا الى ان هذا اللقاء السنوي، أصبح منصة لوضع الحلول، والضغط باتجاه ايجادها وتذكير الجميع بمواصلة العمل للخروج بنظام التأمين الصحي الشامل، داعيا لاستثمار الموارد المالية المتاحة، في ظل حوكمة رشيدة لإدارتها للوصول إلى هذا التأمين.



من جانبه، قال رئيس المؤتمر د. ياسين الحسبان إن القطاع، يحظى بدعم متواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة.



ولفت الى أن "نظامنا الصحي، يواجه تحديات جديدة ومتنوعة، برغم وجود شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة، وأسرة مستشفيات كثيرة، ومراكز متخصصة، ووجود صناعات دوائية متقدمة ذات سمعة عالمية".



ولفت الحسبان، الى أن "سوء التنسيق والتخطيط والعجز في ادارتها، يفوت علينا الفرصة الذهبية، للوصول الى مستوى متقدم من الخدمات الصحية، لنقدمها للمواطنين بعدالة وجودة عاليتين".



واضاف، أن النمو السكاني المتزايد، وأثر اللجوء السوري غير المسبوق تاريخيا، وارتفاع توقعات الناس بخدمات صحية فعالة، وضع عبئا ثقيلا على قطاعنا الصحي، لافتا الى أنه وفي ظل غياب كامل للمرجعية والسياسات التعليمية الموجهة للقطاع، وبرغم وجود خطط واستراتيجيات، إلا أننا ما نزال في المربع الأول.



وأشار الحسبان، الى أن زيادة الإنفاق الصحي بواقع 8.9 من الدخل القومي، وارتفاع تكلفة الخدمة الصحية للمواطن، بخاصة في القطاع الخاص، مع غياب شبه تام للرقابة والمتابعة، وعدم تقييم اداء عامليه، يدفعنا جديا لإعادة النظر في هندسة النظام الصحي، مبينا أن "ما نحتاجه اليوم، نظام صحي كفؤ، يضمن العدالة بوصول المواطنين لخدمات صحية متكاملة الجودة".



وشدد على أهمية التنسيق والتخطيط في إدارة الموارد والحوكمة، لتحقيق الفرص الذهبية، للوصول إلى مستوى متقدم من خدمات صحية تقدم بعدالة وجودة عالمية



بدوره، أشار مقرّر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب هايل عياش، إلى دعوة الأطراف كافة قبل نهاية الأسبوع، للتحاور والتباحث للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع، مقرا بوجود مشكلة في لائحة الأجور الطبية منذ عام 2008، والتي لم تخضع للتعديل، في ظل ارتفاع التضخم والأسعار، بينما رفعت شركات التأمين رسوم التأمينات والاشتراك في التأمين على المواطنين.



من جانبه، اعتبر اتحاد شركات التأمين أن "وظيفة نقابة الأطباء، إعداد النظام وليس إصداره، وما قامت به النقابة بشأن إصدار لائحة الأجور، مخالف"، لافتا الى ان الخاسر الأول والأخير من لائحة الاجور هو المواطن.



بدوره، بين الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية د. فواز العجلوني، ان المؤتمر يهدف لدراسة نقاط ومحاور كالحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، وكذلك التمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز مفهوم التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.



وأشار العجلوني، الى أن الحوكمة تساعد على تعزيز مبادئ الإدارة والتخطيط، وتعظيم الفوائد من الموارد المتاحة، واستخدام الميزانيات بشكل سوي، وتسهم بتوسعة مظلة التأمين الصحي تدريجياً، لشمول المقيمين على أرض المملكة، وتوفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال يحد من الفقر.



نقيب الأطباء زياد الزعبي قال "نحن مع التشاركية، لكن على الطرف الآخر أن يتفاعل معنا"، موضحا ان" التضخم الذي طال جميع القطاعات، احد اهم اسباب وضع لائحة الاجور الجديدة".



يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول جميع المقيمين على أرض المملكة، وتوفير حماية صحية واجتماعية فعال تحد من الفقر، وتوفير الرعاية الصحية بجودة عالية وبعدالة وشفافية، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد.

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