دعوى أمام المحكمة الفدرالية الأميركية لمنع الإسرائيليين من دخول أميركا بدون فيزا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- رفعت المنظمة العربية الأميركية ضد التمييز، اليوم، دعوى قضائية فيدرالية ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين لمنع تنفيذ برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية "الفيزا" للمواطنين الإسرائيليين.

وأرفقت المنظمة الدعوة بتقارير موثوقة وتحقيقات تؤكد أن إسرائيل فشلت في تلبية جميع المتطلبات القانونية لقبولها ضمن برنامج الإعفاء من الفيزا، وبما يثبت ممارستها التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب الأميركيين عند زيارتهم لفلسطين.

وأكدت الدعوى فشل وزارتي الداخلية والخارجية في الالتزام بالقانون عندما يتعلق الأمر بمبادئ برنامج الإعفاء من التأشيرة من خلال السماح لإسرائيل بالتمييز ضد الأمريكيين الذين يدخلون إسرائيل وفلسطين المحتلة، عبر الموافقة على قواعد وإجراءات تمييزية وضعتها الحكومة الإسرائيلية ضد مواطني الولايات المتحدة عند السفر إلى إسرائيل تنتهك قاعدة المعاملة بالمثل والضمانات الدستورية للمساواة.

وجاء في الدعوى "أن توقيع هذه الاتفاقية يسمح لحكومة إسرائيل بإنشاء فئات مختلفة من المواطنين الأميركيين ومعاملتهم بطريقة لا تتوافق مع الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة المواطنين الإسرائيليين".

وأضافت إنه بناءً على تقارير وتحقيقات موثوقة، فإن إسرائيل حاليًا على وشك أن يتم قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة، على الرغم من فشلها في تلبية المتطلبات القانونية اللازمة للدخول.