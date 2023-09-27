إخلاء أجزاء كبيرة من بؤرة استيطانية قرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أخلت قوة إسرائيلية، صباح الأربعاء، جزء كبير من بؤرة استيطانية قرب رام الله.
وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه تم إخلاء بؤرة "سديه يوناتان" التي أقيمت قبل عدة أشهر في تلة مرتفعة قرب مستوطنة معاليه مخماس جنوب شرق رام الله.
ووفقًا للإذاعة، فإنه تم تدمير مبنى وحظيرة أغنام، ومصادرات معدات كانت بداخل البؤرة.
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