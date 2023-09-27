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إخلاء أجزاء كبيرة من بؤرة استيطانية قرب رام الله

9/27/2023 2:13:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أخلت قوة إسرائيلية، صباح الأربعاء، جزء كبير من بؤرة استيطانية قرب رام الله.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه تم إخلاء بؤرة "سديه يوناتان" التي أقيمت قبل عدة أشهر في تلة مرتفعة قرب مستوطنة معاليه مخماس جنوب شرق رام الله.

ووفقًا للإذاعة، فإنه تم تدمير مبنى وحظيرة أغنام، ومصادرات معدات كانت بداخل البؤرة.

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