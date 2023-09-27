الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت العديد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وشهدت مدينة طوباس، عملية عسكرية واسعة تخللها اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال، ومجموعات المقاومة.

واعتقلت تلك القوات الشابين مجد أبو سياج، وعبد الكريم أبو سياج، وعميد دراغمة، من منازلهم في المدينة، فيما تم مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها.

وفي الخليل، اعتقل رزق حلايقة، والمحرر قسام حلايقة، وأحمد حلايقة، من بلدة الشيوخ بعد مداهمة منازلهم، فيما اعتقل محمد الرجبي من المنطقة الجنوبية.

وفي قلقيلية، اعتقل الشاب قتيبة رمضان عويصي بعد اقتحام منزل عائلته في حي القرعان.

فيما اعتقل من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان، والمحرر سعيد مصطفى داود، والمحرر موسى محمد حسن، والمحرر عاصم حابس ريان- بيت دقو.

كما اعتقل الشابين قصي أحمد داري ونديم محمد الصفدي خلال اقتحام قرية العيساوية بالقدس المحتلة.