أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء
التاريخ
9/27/2023 2:13:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جاء سعر الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وفقًا للشيكل "الإسرائيلي" والدولار الأمريكي، على النحو التالي: -
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