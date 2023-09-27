تقرير: نتنياهو ينوي بناء جدار على الحدود مع الأردن بطول 238 كيلومترا

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تتحول الحدود الشرقية مع الأردن إلى مسار جديد لتسلل اللآجئين خاصة الأفارقة، مشددا على ضرورة إغلاق هذه الحدود الطويلة بشكل كامل.

ووفق تقرير نشرته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فقد قال نتنياهو خلال آخر جلسة عقدتها حكومته إن "إسرائيل هي إحدى الدول القليلة التي تسيطر على حدودها بشكل شبه كامل"، ومع ذلك، أضاف أن "لدينا حدودا واحدة لم يتم التعامل معها بعد من حيث الجدار وهي الحدود الشرقية، وسيتعين علينا إغلاقها كذلك"، وتابع "إذا لم نغلق الحدود الشرقية، فلن تكون هناك دولة يهودية".

وادعى نتنياهو أن "الدول لا تستطيع التعامل مع موجة تدفق اللآجئين الحالية من أفريقيا أو من الدول الإسلامية"، وضرب قبرص مثالا، وقال إن "ما بين 6 و7% من سكان قبرص مسلمون". وأضاف "كان من الممكن أن نكون في وضع مماثل لوضعهم لولا قرار إغلاق حدودنا الجنوبية رغم هجوم ومعارضة المنتقدين. والحدود الشمالية كذلك الأمر".



وتابع "بما أن إسرائيل تمتلك كل المقومات لجذب هؤلاء المتسللين، وهي قريبة ويمكن الوصول إليها، والحدود الشرقية طويلة جدا وأقل حراسة، فإنها قد تصبح المنفذ التالي الذي سيتدفق عبره المتسللون لا إراديا. الوضع في أفريقيا يزداد سوءا، والجوع يتصاعد، والحروب تتواصل، والناس سيتحركون قسرا".

وأكد نتنياهو أن حكومته ستعمل على "إغلاق الحدود الشرقية" مع الأردن بواسطة بناء جدار على طول المناطق الحدودية التي تصل إلى 238 كيلومترا، ولذلك أوعز لأعضاء الليكود في الكنيست والبرلمان، ببدء العمل على سن "قانون أساس: الهجرة" لترتيب مسألة الجدار.

وبحسب موقع "عرب 48"، فإن مراقبين يرون أن إعلان نتنياهو عزمه بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، يأتي مدفوعا بأسباب أمنية تتمثل بمنع عمليات تسلل مهاجرين، لكنها في المضمون تهدف لمحاولة منع تهريب السلاح إلى الضفة الغربية، كما أنها مدفوعة باعتبارات سياسية، في مقدمتها "تكريس عملية ضم الضفة الغربية".

وكان نتنياهو أعلن مطلع سبتمبر الجاري، تمكن تل أبيب من إيقاف مليون متسلل من إفريقيا وصفهم بأنهم من الذين "كانوا سيدمرون إسرائيل"، مضيفا "إننا في الوقت الراهن سنقوم ببناء سياج على حدودنا الشرقية مع الأردن ونضمن عدم التسلل من هناك أيضا".