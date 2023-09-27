علماء: تحمض المحيطات قد يؤدي بالطحالب إلى الانقراض

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- يعتقد العلماء أن تحمض المحيطات يمكن أن يؤدي إلى اختفاء الطحالب.

أوضح الباحثون من جامعة "غوتنبرغ" أن اختفاء الطحالب قد يؤثر في المستقبل على حالة النظم البيئية الساحلية، حيث سيتغير محيط الكائنات البحرية.

واكتشف علماء البيئة من السويد أن الزيادة في حموضة المحيطات نتيجة لتغير المناخ ستؤدي إلى تسريع عملية إزالة الكالسيوم من سيقان الأعشاب البحرية المسماة

فوقس، مما يجعلها أكثر هشاشة. وتم عرض النتائج التي توصل إليها العلماء الاثنين 25 سبتمبر في دراسة نشرتها مجلة Current Biology.

وجاء في الدراسة:" "لقد اكتشفنا أن

عملية تحمض المحيط العالمي تؤثر على قوة وبنية سيقان الطحالب، ويمكن أن تؤثر بشكل جذري على حالة النظم البيئية الساحلية. وعلى وجه الخصوص، يمكن لهذه العمليات أن تقلل إلى حد بعيد من مساحة القعر المغطى بالنباتات، مما سيؤثر سلبا على الكائنات الحية الاخرى، التي تستخدم الطحالب كمأوى ومصدر للغذاء".

وتوصل إلى هذا الاستنتاج فريق من علماء البيئة بقيادة البروفيسور هنريك بافيا من جامعة "غوتنبرج" في أثناء رصد كيفية استجابة الطحالب البنية من نوع Fucus vesiculosus لزيادة نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الماء. ويتوقع أن تنشأ مثل هذه الظروف مع بداية القرن المقبل. وقام العلماء بزراعة الطحالب في بيئة مماثلة، ثم قاموا بدراسة بنيتها.

وأظهرت الدراسة أن الزيادة الثلاثية في نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الماء أدت إلى تغيرات كبيرة في حياة كائنات الفوقس، وكان بعضها ملحوظا بالعين المجردة. وعلى وجه الخصوص، وجد العلماء أن زيادة نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون تزيد من كفاءة عملية التمثيل الضوئي وتسرّع نمو الكتلة الحيوية للفوقس، بالإضافة إلى زيادة مساحة سيقانها وتغيير بنيتها المجهرية بشكل خطير.

وقد أثرت هذه التغييرات المجهرية سلبا على بقاء النباتات، حيث أصبحت سيقان نبتات الفوقس أكثر هشاشة، ونتيجة لذلك بدأت تنخفض قدرتها على تحمل صدمات الموجات وغيرها من مظاهر الطبيعة. وكان ذلك ينطبق بشكل خاص على الطحالب التي تنمو في الأماكن المفتوحة، حيث انخفضت فرص بقائها على قيد الحياة إلى أكثر من النصف. ولاحظ العلماء أن مثل هذه التغييرات، مرتبطة بتحمض المحيط العالمي الذي يسرّع عملية إزالة الكالسيوم والمغنيسيوم من خلايا الفوقس.

وتلعب مركبات هذه العناصر الكيميائية دورا مهما في تكوين الألياف التي تشكل أساسا لسيقان الطحالب، لذلك فإن نقصها يقلل من قوة سيقان الفوقس. وسيحدث شيء مماثل، حسب علماء البيئة، لطحالب أخرى، مما سيؤثر سلبا على بقائها في النظم البيئية الساحلية إذا لم يتم وقف تغير المناخ.

المصدر: تاس