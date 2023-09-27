الكشف عن تفاصيل محاولة سرقة حقيبة أمنية من غرفة حرس نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اختراق شاب حجرة أمنية أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحة أن "الشرطة" أوقفت الشخص بتهمة السرقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": "إن شابا (يبلغ 29 عاماً)، اقتحم حجرة أمنية خارج منزل نتنياهو في القدس المحتلة عشية "يوم الغفران"، وسرق حقيبة تحتوي على "معدات أمنية".

ولفتت إلى أن اشرطة الاحتلال حققت مع الشاب بشبهة سرقة دراجة هوائية خارج وزارة المالية في المدينة، وللاشتباه بقيامه بالسرقة والتعدي على ممتلكات أخرى، لكن أطلقت محكمة الصلح في القدس، الاثنين، سراحه بشروط مقيدة

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خلل أمني فيما يتعلق بمقر إقامة نتنياهو، فقبل حوالي شهرين فقط، تم اكتشاف خرق أمني خطير سمح بالوصول إلى أكثر من ألف كاميرا للمدينة منتشرة في جميع أنحاء القدس، وعرض المواد التي تسجلها.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه منذ 2015 هناك انتقادات للسهولة التي تتسرب بها الوثائق من منزل نتنياهو، لافتة إلى أن رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين، انتقد عائلة نتنياهو بسبب مقطع فيديو تم تحميله نيابة عنهم، وكشف أجزاء من المقر الرسمي.