دراسة تكشف فوائد الزنجبيل في علاج أمراض المناعة الذاتية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تلعب المكملات الغذائية المشتقة من الزنجبيل دورًا مهمًّا في السيطرة على الالتهابات الناجمة عن أمراض المناعة الذاتية، وفق دراسة أمريكية.

الدراسة التي نشرت في المجلة

العلمية الدورية

JCI Insight ركزت على تأثير المكملات الغذائية المشتقة من الزنجبيل على نوع من خلايا الدم البيضاء تُعرف باسم "العدلات"، ودورها في علاج الالتهابات.

وكشفت الدراسة أن تناول الأصحاء للزنجبيل يجعل الـ"عدلات" أكثر قدرة على مقاومة بعض المركبات الشبكية المجهرية التي تُسبّب الالتهابات والجلطات، وتسهم في الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية مثل: الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ووفق الباحثة كريستين ديميوريل من كلية الطب بجامعة كولورادو الأمريكية فإن "هناك كثير من الأمراض التي تسبب حدوث نشاط غير طبيعي في العدلات، ولقد وجدنا أن الزنجبيل يمكنه أن يكبح جماح المركبة الشبكية المجهرية، وبالتالي يساعد في علاج الالتهابات وأعراض أخرى لدى مرضى المناعة الذاتية".

وأفاد الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، الدراسات أكدت بأن تناول جرعة يومية بمقدار 20 ملّيغرامًا من الزنجبيل مدة سبعة أيام بالنسبة لمجموعة من المتطوعين الأصحاء يعزز مادة كيميائية داخل العدلات تعرف باسم cAMP، وهذه المادة تعزز مقاومة الجسم للعديد من أمراض المناعة الذاتية.