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زيادة شعبية نتنياهو في استطلاعات جديدة للرأي العام الإسرائيلي لهذا السبب

9/27/2023 2:13:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أظهرت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى نيويورك الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت له دفعة وساهمت في زيادة شعبيته.

ووفقًا لاستطلاع رأي نشرته القناة 13 العبرية، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 53 مقعدًا في حال أجريت الانتخابات اليوم، موزعة على، "الليكود - 26 مقعدا؛ شاس - 10 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" - 6 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" - 4.

في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 63 مقعدا، موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 27 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 16 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد، الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4.

في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 4 مقاعد.

كما بيّن استطلاع القناة 12، حصول معسكر نتنياهو على 54 مقعدا موزعة كالآتي: الليكود - 28 مقعدا؛ شاس - 10 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛

في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 66 مقعدا، موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 27 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 18 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد، الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4.

ويحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 2.8% من أصوات الناخبين، فيما يقتصر دعم حزب "العمل" على 2.5%.

وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن معسكر نتنياهو يحصل على 53 مقعدا موزعة كالآتي: الليكود - 27 مقعدا؛ شاس - 10 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد.

في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 67 مقعدا، موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 30 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 18 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 5 مقاعد، الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4.

في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 1.6% والعمل على 2.9%.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي فإن زيارة نتنياهو إلى نيويورك واجتماعه مع الرئيس الأميركي، والمساعي للتطبيع مع السعودية، كل ذلك أدى إلى تعزز شعبية نتنياهو التي تراجعت مؤخرا.

وأظهر استطلاع القناة 12 حصول نتنياهو على دعم 39% من الإسرائيليين في السؤال حول الأنسب لرئاسة الحكومة، مقارنة بزعيم المعارضة، يائير لبيد، الذي يحصل على دعم 29% من المشاركين في الاستطلاع.

وبالمقارنة مع رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، يتفوق نتنياهو ويحصل على دعم 37% مقابل 35% لغانتس.

وبموجب استطلاع "كان 11"، يحصل كل من نتنياهو وغانتس على دعم 39% من المستطلعة آراؤهم بشأن السؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة.

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