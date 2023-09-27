زيادة شعبية نتنياهو في استطلاعات جديدة للرأي العام الإسرائيلي لهذا السبب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أظهرت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى نيويورك الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت له دفعة وساهمت في زيادة شعبيته.
ووفقًا لاستطلاع رأي نشرته القناة 13 العبرية، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 53 مقعدًا في حال أجريت الانتخابات اليوم، موزعة على، "الليكود - 26 مقعدا؛ شاس - 10 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" - 6 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" - 4.
في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 63 مقعدا، موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 27 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 16 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد، الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4.
في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 4 مقاعد.
كما بيّن استطلاع القناة 12، حصول معسكر نتنياهو على 54 مقعدا موزعة كالآتي: الليكود - 28 مقعدا؛ شاس - 10 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛
في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 66 مقعدا، موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 27 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 18 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد، الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4.
ويحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 2.8% من أصوات الناخبين، فيما يقتصر دعم حزب "العمل" على 2.5%.
وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن معسكر نتنياهو يحصل على 53 مقعدا موزعة كالآتي: الليكود - 27 مقعدا؛ شاس - 10 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد.
في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 67 مقعدا، موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 30 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 18 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 5 مقاعد، الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4.
في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 1.6% والعمل على 2.9%.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي فإن زيارة نتنياهو إلى نيويورك واجتماعه مع الرئيس الأميركي، والمساعي للتطبيع مع السعودية، كل ذلك أدى إلى تعزز شعبية نتنياهو التي تراجعت مؤخرا.
وأظهر استطلاع القناة 12 حصول نتنياهو على دعم 39% من الإسرائيليين في السؤال حول الأنسب لرئاسة الحكومة، مقارنة بزعيم المعارضة، يائير لبيد، الذي يحصل على دعم 29% من المشاركين في الاستطلاع.
وبالمقارنة مع رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، يتفوق نتنياهو ويحصل على دعم 37% مقابل 35% لغانتس.
وبموجب استطلاع "كان 11"، يحصل كل من نتنياهو وغانتس على دعم 39% من المستطلعة آراؤهم بشأن السؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة.
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