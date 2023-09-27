الاحتلال يقتحم بلدة في القدس ويعتقل 4 فلسطينيين
التاريخ
9/27/2023 2:12:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت 4 شبان.
وأفادت مصادر بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتقلت كلا من: عبد المعطي قتيبة ريان، والأسير المحرر سعيد مصطفى داوود، وموسى محمد حسن، وعاصم حابس ريان.
وفا
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