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ارتفاع معدل التضخم في استراليا

9/27/2023 2:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في استراليا، صباح اليوم الأربعاء، عودة ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر آب الماضي.
حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في استراليا ارتفاعا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي ما جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعها بتلك النسبة ، وذلك بعدما كانت استراليا قد سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 4.9% خلال شهر تموز الماضي.
وكانت أبرز الارتفاعات في مؤشر التضخم داخل استراليا هذا الشهر ترجع إلى ارتفاع أسعار التأمين، والخدمات المالية بنحو 8.8%، تلاه تضخم أسعار خدمات النقل بنسبة 7.4%، ثم أسعار قطاع الإسكان بحوالي 6.6%، وأسعار الأغذية بنسبة 4.4%.

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