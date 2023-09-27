ارتفاع معدل التضخم في استراليا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في استراليا، صباح اليوم الأربعاء، عودة ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر آب الماضي.
حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في استراليا ارتفاعا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي ما جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعها بتلك النسبة ، وذلك بعدما كانت استراليا قد سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 4.9% خلال شهر تموز الماضي.
وكانت أبرز الارتفاعات في مؤشر التضخم داخل استراليا هذا الشهر ترجع إلى ارتفاع أسعار التأمين، والخدمات المالية بنحو 8.8%، تلاه تضخم أسعار خدمات النقل بنسبة 7.4%، ثم أسعار قطاع الإسكان بحوالي 6.6%، وأسعار الأغذية بنسبة 4.4%.
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