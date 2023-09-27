مكارثي: لدى الجمهوريين أدلة جديدة تؤكد تورط بايدن في بزنس ابنه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إن الجمهوريين بالكونغرس تلقوا أدلة جديدة تشير إلى تورط جو بايدن، خلافا لادعاءاته، في بزنس ابنه هانتر في الصين.



وأشار مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إلى أن المعطيات الجديدة تدل على أن "الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي مرة أخرى".

وأضاف مكارثي: "كما اكتشفنا للتو، عندما كان نائبا للرئيس وذهب إلى الصين في عام 2013 على متن طائرة نائب الرئيس، كان ابنه هانتر بايدن معه".



ووفقا لرئيس مجلس النواب الأمريكي، سافر هانتر مع والده إلى الصين للقاء رجل الأعمال الصيني جوناثان لي.



وقال مكارثي: "كما اكتشفنا اليوم عندما كان بايدن يترشح للرئاسة، أكد للأمريكيين أن عائلته لم تتلق أموالا من الصين قط، وكان ذلك كذبا. علمنا اليوم أن هناك شكين أرسلهما جوناثان لي من بكين إلى هانتر بايدن بمبلغ 250 ألف دولار، هل تعرفون ما هو العنوان؟ كان العنوان منزل جو بايدن".



وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي، أكد محامي عائلة بايدن في وقت سابق أنهم "لم يتلقوا بتاتا الأموال من هذا الشخص". وقال: "وكان المحامي يكذب طبعا. الآن علمنا أن جو بايدن كان ليس فقط صديقا لهذا الرجل، بل كتب رسائل توصية لمساعدة أبنائه في الدخول إلى الكلية . لذلك زعم الرئيس الحالي بأنه لم يتلق أموالا من الصين قط لم يكن صحيحا. لقد تلقوا المال ووصل هذا المال إلى عنوان جو بايدن، الذي كان نائب الرئيس في ذلك الوقت".



من جانبه، أعلن رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب جيمس كومر (الجمهوري عن ولاية كنتاكي) في 26 سبتمبر، أنه تم الحصول على المعلومات من ممثلي البنوك بطلب من المشرعين.

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