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الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

9/27/2023 2:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 4 مقدسيين وداهمت منزل فلسطيني آخر.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الشابين قصي أحمد داري، ونديم محمد الصفدي، عقب اقتحام قرية العيسوية بالقدس المحتلة واعتقلتهما.
ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مفيد صندوقة، وأدهم سبتة، بعد مداهمة منزليهما، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الفتى المقدسي أيهم الباسطي في البلدة القديمة من المدينة.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، واعتقلت 4 فلسطينيين.
وفا

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