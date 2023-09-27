نصيب الفرد في الأردن من الطاقة الكهربائية أقل بـ59% من المعدل العالمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم تبوء المملكة مراتب متقدمة عالمياً على صعيد نسبة تزويد السكان بالطاقة الكهربائية، إلا أن حصة الفرد من هذه الطاقة ما تزال في مراكز متوسطة أو متأخرة.



ووفقاً ليومية الغد، بينت آخر الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن حصة الفرد من الطاقة الكهربائية بلغت العام الماضي 1.56 ألف كيلوواط ساعة، وهي حصة قريبة من نصيب الفرد في العراق والجزائر ومصر وتونس، لكنها بعيدة جداً عن نظيرتها في قطر والإمارات والسعودية وعُمان.



ويبلغ المتوسط العالمي لحصة الفرد من الكهرباء 2.67 ألف كيلوواط ساعة، ما يعني أن حصة الفرد في الأردن أقل بنحو 59 % من المعدل العالمي.



وصنف مركز دراسات تابع لجامعة أوكسفورد البحرين في رأس قائمة الدول العربية في متوسط نصيب الفرد من إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي بـ21.7 ألف كيلوواط ساعة، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بـ19.4 ألف كيلوواط ساعة، وثالثاً دولة قطر بـ17.03 ألف كيلوواط ساعة، ودولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بـ16.4 ألف كيلوواط ساعة، أما المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة الخامسة بـ11.03 ألف كيلوواط ساعة، وسلطنة عُمان بلغ نصيب الفرد 8.1 ألف كيلوواط ساعة.



وعلى صعيد باقي الدول العربية، بلغ نصيب الفرد في جمهورية العراق 2.6 ألف كيلوواط ساعة، ثم الجزائر بـ2.04 ألف كيلوواط ساعة، ثم مصر بـ1.9 ألف كيلوواط ساعة، ثم تونس بـ1.6 ألف كيلوواط ساعة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت المغرب بـ1.1 ألف كيلوواط ساعة.



وبسياق الطاقة الكهربائية المولدة في مختلف محطات التوليد في الأردن، فقد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 7 % إلى 20500.7 جيجاواط ساعة مقارنة مع 1922.4 جيجاواط ساعة في العام 2021.

