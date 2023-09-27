الأسواق الأمريكية تتراجع بفعل ضغوط البيع في أيلول

(MENAFN
) شهدت الأسواق المالية الأمريكية يوم الثلاثاء تراجعًا حادًا مع سيطرة ضغوط البيع في شهر سبتمبر، حيث شهد مؤشر داو جونز انخفاضًا بأكثر من 380 نقطة أو ما يعادل 1.1 بالمئة. ولم تكن هذه الخسائر محصورة فقط في مؤشر داو جونز بل امتدت أيضًا إلى مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث انخفضا بأكثر من 1.4 بالمئة.
كما قام جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، بتحذير من أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع بشكل إضافي للحد من التضخم، مما زاد من التوترات والمعنويات الهبوطية في الأسواق. وبالتالي، شهدت أسهم المصارف مثل ويلز فارغو ومورجان ستانلي انخفاضات تجاوزت 1 بالمئة.
كذلك يترقب المستثمرون المفاوضات في واشنطن حيث يتطلع المشرعون إلى تجنب إغلاق الحكومة المحتمل في أوائل أكتوبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكونجرس حول مشروع قانون الإنفاق.
في حين انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى أقل مستوى له منذ أشهر، وذلك مع تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في الاقتصاد وتزايد توقعات المستثمرين بارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل. وتراجع المؤشر بنسبة 1.1 بالمئة إلى مستويات لم تشهدها منذ حزيران.
وتأثرت شركات التكنولوجيا العملاقة أيضًا بموجة الانخفاض في الأسواق، حيث شهدت أسهم شركات مثل أبل ومايكروسوفت وأمازون وكذلك شركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل، انخفاضات ملموسة تتراوح بين 1.7 بالمئة و3 بالمئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في الأسواق يأتي مع استمرار التوترات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة، ويعكس تأثيرات القلق من التضخم والسياسة النقدية المستقبلية.
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