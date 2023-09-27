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التغطية الصحية الشاملة تحت مجهر المختصين.. ما المطلوب لتحقيقها؟

9/27/2023 2:03:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






البحر الميت - حظي محورا التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وكيفية الاستفادة منهما في تعزيز مفهوم التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بمناقشة معمقة خلال جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، في البحر الميت تحت عنوان "الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023"، وسط تأكيدات تتعلق بضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق ذلك.
وأكد خبراء وأطباء من القطاعين العام والخاص خلال مشاركتهم في المؤتمر، أن "تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يتطلب تعزيز النظام الصحي، وتوفير التمويل اللازم، وإيجاد أنظمة سليمة لشراء الأدوية والتكنولوجيا الصحية، وتحديد الخدمات المغطاة، والتركيز على الرعاية الصحية عالية الجودة ومقبولة الكلفة، وتوفير الموارد البشرية الصحية الكافية والمؤهلة"، مشيرين إلى أن لدى الأردن فرصة كبيرة لبدء العمل من جديد نحو التغطية الصحية الشاملة في ظل وجود إرادة سياسية عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في رؤية التحديث".
وأضافوا، أن "الأردن يسعى من خطة إصلاح القطاع الصحي إلى توفير التمويل اللازم لاستدامة النظام الصحي وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين من دون تكبدهم أي صعوبات مالية"، لافتين إلى أنه "من أجل الاستجابة للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، يجب الدفع نحو إيجاد آلية عمل ومصادر تمويل للقطاع ليصبح قادرا على مواجهة هذه التحديات".
وشدد الخبراء والأطباء، على "ضرورة وضع آليات وسياسات إصلاحية لنظام التمويل الصحي للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم للتغطية الصحية الشاملة بشكل ‏يضمن حصول المواطن ‏على كل المعالجات ضمن أفضل المواصفات العالمية بكل يسر وعدالة ودون المساس بقدراته المالية".
الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني، قال إن "الهدف العام من عقد المؤتمر هو توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول كافة المقيمين على أرض المملكة، وبالتالي توفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال يحد من الفقر".
وأضاف، أن "حوارات المؤتمر جاءت لتسليط الضوء على توفير الرعاية الصحية بجودة عالية وشفافية، وتأمين تكاليف الرعاية الصحية وتوزيعها على الأفراد، بحيث يدفع الجميع حصصا متساوية، إضافة إلى إدارة موارد التأمين الصحي المالية بشكل يضمن استمرارها للأجيال القادمة، من خلال توجيه الإنفاق والحد من الهدر وسوء الاستخدام والاستغلال الأمثل للموارد"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات للوصول إلى هذه الأهداف.
وبين العجلوني، أنه سيتم خلال اليومين المقبلين، الخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من المؤتمر.
وسبق أن ناقش المؤتمر، تطبيق أطر فعالة للحوكمة والإدارة الرشيدة للمنظومة الصحية، حيث أكد المشاركون أهمية وجود مظلة لجميع القطاعات الصحية المختلفة، وضرورة الفصل بين الإدارة الطبية ومتابعة البروتوكولات والإستراتيجيات العالمية وإدارة تطوير الأداء والمتابعة، مبينين أن "الأردن ينفق نحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي، وهذه نسبة كبيرة مقارنة مع دول أخرى وفرت التأمين الصحي الشامل".
كما ناقش المشاركون التشريعات والأجور الطبية الناظمة بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، مؤكدين ضرورة وجود اتفاق حول آلية لائحة أجور الأطباء يرضي الأطراف كافة، ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعتمد على الحوار والتشاركية مع القطاعات ذات العلاقة.
واقترح المشاركون تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين الصحية والقانونية في مجلس الأعيان، بالتشارك مع القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى حل لهذه المشكلة، مشيدين بمبادرة وزارة الصحة في تشكيل لجنة لحل الخلاف حول لائحة أجور الأطباء 2023.
وأكدوا حرصهم على تلقي الأطباء أجورهم في ضوء التطور الكبير على الإجراءات الطبية، ودخول أجهزة وتدخلات علاجية لم تكن مدرجة في لائحة الأجور السابقة منذ عام 2008، وعلى تلقي المرضى الخدمات الطبية والعلاج بجودة عالية، وتوفر الظروف الملائمة لحماية المستهلك.

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