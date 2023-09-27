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المفرق: دار المحافظة تقيم ورشة عمل حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب

9/27/2023 2:03:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود






أقام محافظ المفرق سلمان النجادا في دار المحافظة أمس الأحد ورشة عمل حول منظومة التحديث السياسي وقانون الانتخاب والأحزاب بحضور مدير شرطة المفرق ومجموعة من الشباب والناشطين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وجامعة آل البيت.
وأكد النجادا خلال الورشة أن على الشباب تحويل قضاياهم ومشكلاتهم وصعوباتهم الإقتصادية القاسية إلى فرص تمكين شبابي حقيقي، للمضي قدمًا بالمشاركة بوضع السياسات العامة لمجتمعاتهم. مشيرا إلى أن الشباب قدموا خلال الورشة تصورات لمخرجات اللجنة الملكية وأن هذه التصورات بدأت تطبق على أرض الواقع من خلال توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وذلك من خلال قانون الانتخاب والأحزاب الجديدين، بالإضافة إلى رغبة وحاجة الشباب اليوم إلى الحوار والاشتباك مع المسؤول وجها لوجه لترسيم خارطة الطريق لما بعد هذه المرحلة.

من جهته قال مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة أن وجود هذه النخبة الخيرة من ابناء المفرق اليوم هي لاعب رئيسي في المجتمع الأردني وبادرة خير في رفع أصواتهم عاليا ضد الظواهر السلبية التي من شأنها تلحق الضرر بالمجتمع بأكمله منوّها إلى ظاهرة إطلاق العيارات النارية ، وأكد الرواشدة أنهم سوف يضربوا بيدا من حديد للمحافظة على أمن واستقرار الوطن وابناؤه وان لا أحدا فوق سيادة القانون.

فيما ابدى المشاركون في الورشة عن ارتياحهم لوجودهم جنبا إلى جنب المسؤولين لحوارهم ومناقشتها وسماع همومهم وذلك جاء خلال إطار زمني واضح ومؤشرات أداء لتوصيات اللجنة الملكية لضمان تنفيذ المخرجات وكيفية التعاطي الإيجابي معها، بالإضافة إلى استعراض المخرجات لقانوني الانتخاب والأحزاب والعوامل المؤثرة فيه بحسم الجدلية والتحديات المتعلقة فيه.

عضو في حزب الميثاق الوطني الدكتور سيف اخوارشيدة قال في مداخلة له في الورشة أن منظومة التحديث السياسي جاءت بمثابة خارطة طريق ملكية لاحقاق تغيير سياسي جذري وشامل وهذا ما أكد عليه جلالة الملك بأن منظومة التحديث هي تطوير المنظومة السياسية، وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية. مضيفا أن الهدف من عملية التطوير السياسي واضحة المعالم الآن، وصولاً إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.
وفي نهاية الورشة وقع الحضور على وثيقة شرف "لا لاطلاق العيارات النارية" التي أقامتها وزارة الداخلية، وأكد الجميع التزامهم ببنود الوثيقة التي تهدف إلى محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومقاطعة المناسبات والافراح التي يتخللها إطلاق عيارات نارية وعدم التوسط لمطلقيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.




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