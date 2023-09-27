الشونة الجنوبية..إزالة مكاتب تأجير سيارات على طريق الجسر والمُلاك يؤكدون: مرخصون من البلدية (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

أزالت كوادر وزارة الأشغال العامة، اليوم الاثنين، محلات لتأجير مكاتب السيارات السياحية، على طريق جسر الملك حسين في الشونة الجنوبية، في قرار فاجأ أصحاب المحلات.



وفي التفاصيل، فإن وزارة الأشغال أمهلت أصحاب أكشاك على الطريق بقرار إزالتها قبل 15 يوماً، لكن أصحاب المحلات تفاجأوا اليوم بإزالتها مع الأكشاش، بحجة اعتدائها على الشارع.





وقال أصحاب المحلات لـ"الغد" إنها مرخصة من بلدية الشونة، مستغربين قرار إزالتها مع الأكشاك.

وأكدوا أن قرار إزالة واجهات مكاتبهم مجحف وسيكبدهم خسائر فادحة، لافتين إلى أن حوالي ألف سيارة سياحية ستتوقف عن العمل نتيجة الازالة.



وأضافوا: "كان من الأولى من الجهات المعنية إبلاغهم بضرورة إزالة أية اعتداءات من قبل مكاتبهم قبل البدء بعمليات الازالة، لا أن يفاجأوا بتدمير وتخريب الممتلكات دون سابق إنذار".



وأوضحوا أن الجهات المعنية أبلغت سابقا أصحاب الأكشاك المقامة على جانبي الطريق بضرورة الإزالة وإمهالهم أسبوعين لذلك إلا أنها تغافلت إبلاغ اصحاب المحال التجارية المقامة على أراضي مملوكة.



وأكد صاحب مكتب لتأجير السيارات السياحية بكر العدوان أن "ما جرى اليوم يعد نسفا لجميع الجهود التي تبذل للنهوض بالاستثمار والخدمات المقدمة للمسافرين على واحد من اهم المعابر الحدودية الاردنية والذي يستخدمه ما يقارب من 2 مليون مسافر سنويا".



وأوضح العدوان أن "جميع المكاتب السياحية تمارس عملها في محال تجارية مقامة منذ عقود وتعمل بموجب رخص رسمية وتدفع مبالغ طائلة سنويا لكافة الجهات المعنية، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة نتيجة إغلاق مكاتبهم".



وبين أن عملية الإزالة جاءت في يوم (عطلة عيدالغفران عند الاحتلال) وهو اليوم الذي يتوقف فيه العمل في جسر الملك حسين، موضحا أن جميع أصحاب المكاتب لم يكونوا متواجدين خلال الحملة التي رافقتها قوة أمنية كبيرة.



ويؤكد عدد من أصحاب المكاتب السياحية والمحال التجارية أنهم سينظمون اعتصامًا على طريق جسر الملك حسين احتجاجًا على الممارسات التي قامت بها وزارة الاشغال والتي وصفوها "بالزلزال"، مطالبين الحكومة بتعويض المتضررين من عمليات الإزالة.



من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، إنه كان من المفترض أن يتم إبلاغ أصحاب الشركات والمكاتب بقرار الإزالة ومنحهم مهلة لتصويب الأوضاع أن كان هناك أي تعدي على الشارع العام.



وأشار إلى أن ما جرى اليوم سيعيق جهود النهوض بالمنطقة والقطاع التجاري على وجه الخصوص.



ويلفت صاحب محال تجارية أبو محمد السلامات أن الأوضاع على الجسر كارثية، وما جرى اليوم ينم عن عقلية متغطرسة ضربت بعرض الحائط النهج الديمقراطي التشاركي الذي تنادي به قيادتنا الحكيمة، معتبرا أن ما جرى اليوم هو عملية تخريب أكثر من أنها عملية إزالة اعتداءات.



وبين أن محاله التجارية مقامة على أرضه ومرخصة من البلدية وتبعد عن أعمدة الضغط العالي والمتوسط ما يقارب من 10 أمتار، قائلا: "الم يكن من المفترض من الجهات المعنية بيان حدود الشارع لاصحاب المحال التجارية والمستاجرين وتنبيههم لإزالة أي اعتداء على حرم الشارع العام قبل البدء بالازالة".



ويقول رائد شنودي أنه سيضطر إلى إغلاق مكاتبه لحين تصويب الأضرار التي خلفتها عمليات الإزالة الأمر الذي قد يستمر لأسابيع، لافتا إلى أن جميع السيارات التابعة لمكتبه مؤجرة لزبائن وسيتم تسليمها يوم غد ما سيخلق مشكلة كبيرة له ولجميع اصحاب المكاتب الأخرى.



ويؤكد أن إغلاق جميع المحال والشركات سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لاصحابها ومئات العاملين في هذه المنشآت.



وأضاف: "لقد عانينا كثيرا حتى استطعنا التقاط انفاسنا بعد جائحة كورونا وإغلاق الجسر والذي تسبب بافلاس عدد كبير من الشركات، وما جرى من تخريب سيضع الشركات والمكاتب بمأزق خاصة وان معظمها يمر بأوضاع سيئة للغاية.

من جانبه، أكد متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة على ضرورة إنفاذ القانون على الجميع.

وأوضح ان الاعتداءات الواقعة من قبل أصحاب المحلات على طريق جسر الملك حسين تشكل مظهرا غير حضاري وتتسبب بالكثير من المشاكل وتعيق حركة المرور.



وأضاف أنه جرى إبلاغ الأطراف المعنية قبل أسبوعين بضرورة إزالة الاعتداءات على الشارع الرئيس.

ولفت إلى أن بعض أصحاب الأكشاك قاموا بإزالة الاعتداءات وآخرين لم يستجيبوا ما تطلب العمل على إزالتها بواسطة كوادر الأشغال العامة.





من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاشغال العامة عمر المحارمة إن عمليات الإزالة التي جرت اليوم على طريق جسر الملك حسين تأتي ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الاشغال على جميع الطرق التابعة لها.



وأوضح المحارمة أنه تم إبلاغ جميع المعتدين بالضرورة إزالة اعتداءاتهم عدة مرات وعلى مدى اعوام ماضية الا انهم لم يستجيبوا ما استدعى القيام بحملة لإزالتها بالتنسيق مع الحاكم الإداري والاجهزة الامنية.