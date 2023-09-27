إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم
الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة
إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة الدكتور فارس بريزات.
وقرر المجلس تعيين كل من: الدكتور إسماعيل
أبو عامود، وأيمن عبد المجيد المجالي، والدكتورة فاطمة إبراهيم الهلالات، والمهندس
حمزة سالم العلياني أعضاء في مجلس المفوضين.
كما قرر المجلس تعيين الدكتور سليمان
الفرجات مستشاراً في رئاسة الوزراء.
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