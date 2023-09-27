إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي (أسماء)

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة الدكتور فارس بريزات.



وقرر المجلس تعيين كل من: الدكتور إسماعيل أبو عامود، وأيمن عبد المجيد المجالي، والدكتورة فاطمة إبراهيم الهلالات، والمهندس حمزة سالم العلياني أعضاء في مجلس المفوضين.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور سليمان الفرجات مستشاراً في رئاسة الوزراء.