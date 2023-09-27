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عجلون.. شبح الجفاف يتهدد الزراعات الاستوائية على وقع وعود رسمية بإنقاذها

9/27/2023 2:03:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- يخشى مزارعون استجابوا على مدى سنوات سابقة لدعوات التوجه إلى الزراعات الاستوائية والحديثة في محافظة عجلون، خصوصا بمنطقة راجب، من دفع ثمن خطوتهم تلك، على وقع تحديات تتعاظم أمام أعينهم، وفي مقدمتها نقص مياه الري وجفاف زراعاتهم، إضافة إلى شبح التغيرات المناخية الذي ينذر بازدياد معاناتهم على المديين المتوسط والبعيد.
هذه التحديات، يرى مزارعون أن ما يفاقمها هو تراجع حصصهم المائية، وعدم كفاية مخصصات صيانة أقنية الري التي تعاني من تزايد نسب الفاقد، وعدم استغلال سد كفرنجة لأغراض الري، وكذلك افتقار وادي راجب لأي نوع من السدود المائية، ما يعني لهم أن تلك الزراعات التي باتت تنتشر على آلاف الدونمات، لن تصمد طويلا خصوصا في ظل الظروف المناخية المتغيرة وتأثيراتها السلبية على مزارعهم.
سليمان الغزاوي وهو مالك إحدى المزارع في منطقة راجب، يقول إن "الكثير من الزراعات شبه الاستوائية بمزرعته البالغ مساحتها زهاء 100 دونم، بدأت تتأثر كثيرا جراء نقص المياه، إلى حد خسارة كثير من الأشجار جراء جفافها"، داعيا إلى "زيادة الدعم الحكومي وتوفير مخصصات لتبطين وصيانة الأقنية بمنطقة راجب، والبحث عن حلول أخرى لتوفير مياه الري، كاستغلال سد كفرنجة، والتفكير جديا بعمل سد على وادي راجب الذي ترتفع طاقته خلال الشتاء".
حول ذلك، يؤكد النائب السابق محمد فريحات، أن "موقع عجلون زراعيا وتنوع مناخها وتضاريسها شجع الكثير من المزارعين على تطوير وتحديث زراعاتهم"، مطالبا بـ"دعم الزراعات الحديثة خصوصا زراعة الفاكهة الاستوائية التي بدأت تعاني من شح المياه، وإنشاء مصانع أو معامل لاستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية المختلفة، ومصانع أخرى لتصنيع النباتات الطبية والعطرية".
كما أكد فريحات "ضرورة دعم المزارعين بمنح وقروض دون فائدة، ودعم صغار المزارعين، وزيادة المخصصات المالية المقدمة لعجلون من مؤسسة الإقراض الزراعي كونها محافظة زراعية بامتياز، والعمل على إيجاد محطة زراعية بحثية".
أما المهندس الزراعي زكي الياسين، فيقول إن "مختلف أنواع الفاكهة الاستوائية الأصل والتي زرعت في منطقة راجب الدافئة نجحت، وأصبحت منتجة كالمانجو والأفوكادو والبابايا والمورينجا والكيوي والقشطة، إلا أن تراجع كميات المياه المخصصة للري، إضافة إلى التغيرات المناخية باتت تلقي بآثارها السلبية على تلك الأنواع"، في حين يقول المهندس الزراعي معاوية عنانبة إنه "ورغم طبيعة المحافظة وتنوع مناخها الذي يجعلها صالحة لمختلف أنواع الزراعات الحديثة وذات الجدوى الاقتصادية العالية، إلا أنها ما تزال محرومة من هذه الزراعات التي أثبت عدد محدود من المزارعين نجاحها في عدد من مناطق المحافظة"، مؤكدا أن "دعم وتعميم تجربة الزرعات الحديثة في المحافظة وغيرها من المناطق المناسبة بيئيا، سيكون لها آثار إيجابية على المزارعين والاقتصاد الوطني، ما يستدعي مزيد من الدعم لضمان ديمومتها".
ويقول المزارع عامر بني فواز، إن "المزارعين بمحافظة عجلون باتوا يلجأون إلى وسائل عديدة في سبيل ري أشجارهم لحاجتها إلى المياه في هذا الوقت مع انخفاض منسوب مياه الأودية وارتفاع نسب الفاقد في الأقنية التي تحتاج إلى تبطين".
المزارع عمر فريحات يشير إلى أنه "مع تراجع جريان المياه في وادي راجب والعيون السطحية، وتزايد الحاجة لمياه الري، فإن الأمر يستدعي خفض الفاقد في قنوات الري التي تنقل المياه من الأودية وتغذي آلاف الدونمات المروية"، مبينا أن "عشرات الأقنية المنتشرة في أودية محافظة عجلون لم تحظ بأي مخصصات لصيانتها منذ عدة أعوام، ما يستدعي الاهتمام بها لحفظ نسبة الفاقد".
ووفق أرقام مديرية زراعة المحافظة، فإن المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة تبلغ زهاء 100 ألف دونم، فيما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون، و21 ألف دونم بالحمضيات والكرمة والفاكهة وأنواع حديثة من الزراعات.
كما تشير الأرقام لدى المديرية، إلى وجود ما يزيد على 40 قناة منتشرة على أودية كفرنجة وراجب وعرجان.
يذكر أنه تم تخصيص مبلغ 100 ألف دينار في العام 2018، ومبلغ 90 ألف دينار للعام 2019، من مخصصات مجلس المحافظة لصيانة الأقنية إلا أنها لم تنفذ، فيما لم يتم خلال السنتين الماضيتين رصد أي مخصصات لصيانة وتبطين الأقنية.
من جهته، أكد مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي، أن "مديرية الزراعة تدعم بكل إمكانيتها الزراعات الاستوائية والحديثة، خصوصا المزارع المنتشرة في منطقة راجب"، لافتا إلى أنه "سيتم إعداد خطة شاملة للحفاظ على هذه الزراعات والأشجار وضمان استمرارها، وستشمل موازنة العام المقبل مبلغ 100 ألف دينار لعمل صيانة وتبطين لعدد من الأقنية في المحافظة".
وأقر الخالدي بـ"حاجة العديد من الأقنية في المحافظة لإعادة تأهيلها بشكل كامل، بحيث يتم بناء تلك الأقنية بالإسمنت وتدعيمها بشبكة حديد"، مشيرا إلى أنه "تم في سنوات سابقة دعم المزارعين وتمكينهم من إنشاء مئات الآبار التجميعية".

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