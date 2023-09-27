الموافقة على الأسباب الموجبة لـمعدل نظام تصفية الشركات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم
الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع
نظام معدِّل لنظام تصفية الشركات لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النظام لغايات استبدال النشر في
الصحف اليومية بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة مما يختصر الإجراءات
والتكاليف، خصوصاً وأن الشركات تحت التصفية على الأغلب لا تمتلك أموالاً تنفقها
على الإعلانات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 285 من قانون الشركات النافذ عند
قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة.
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