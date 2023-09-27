تراجع تداول العقار.. هل تتدخل الحكومة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) تيسير النعيمات

اعتبر مستثمرون وخبراء في قطاع الإسكان والعقارات، أن التراجع في حركة التداول العقاري للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعود الى ضعف القوة الشرائية عند المواطنين والمغتربين وارتفاع نسب التضخم وتآكل الدخول.



وأكد الخبراء والمستثمرون وجود تراجع في حركة التداول، على الرغم من قيام دائرة الأراضي والمساحة بإعادة النظر في معايير ومؤشرات التداول؛ حيث إن المعايير الجديدة "أكثر دقة في إظهار مؤشرات حجم التداول العقاري من النواحي كافة، وخصوصا بعد المعالجات التي تمت على القيمة الإدارية وقانون الملكية العقارية"، بحسب الدائرة.



ودعا الخبراء، الحكومة، لاتخاذ حزمة إجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع، مثل إعادة دراسة العبء الضريبي على المستثمرين وإعادة النظر برسوم الانتقال والضرائب.



ويرى المستثمرون والخبراء، أن عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار يؤدي الى تردد المستثمرين وخشيتهم من الإقدام على أي مشاريع استثمارية، خشية التعديل المستمر على التشريعات، ما يؤثر على المردود المتوقع بناء على دراسات الجدوى التي قاموا بها.



وقالوا "إن ضعف حركة التداول خلال فترة وجود المغتربين في البلاد العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، يعود الى الظروف الاقتصادية الصعبة للمغتربين".



وأشاروا الى أن عددا كبيرا منهم أرجأ عمليات الشراء لأعوام لاحقة، انتظارا لانخفاض أسعار الفائدة أو انخفاض أسعار العقار في حال تراجعت أسعار مدخلات الإنتاج في هذا القطاع، ومن أهمها الإسمنت والحديد.



وأظهر تقرير حركة تداول سوق العقار الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، قبل نحو أسبوع، انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة بلغت 25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 151,043,366 دينارا.



وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آب (أغسطس) من العام الحالي بنسبة بلغت 17 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 33 % مقارنة مع تموز (يوليو) الماضي حيث بلغت 30,128,008 دنانير.



وثمن الرئيس السابق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة، خطوة دائرة الأراضي والمساحة بإعادة نشر التقرير الشهري الذي يحقق الفائدة للمسثمرين المحلي والعربي، مؤكدا أن تقرير حركة التداول العقاري من أهم المؤشرات التي توقف صدورها خلال الفترة الماضية، ما أثر سلبيا على السوق.



وأعرب العواملة عن أمله بالاستمرار في نشر المؤشر الشهري وتطويره، الى جانب نشر تقرير أسبوعي مختصر عن حركة التداول، ما يخدم المسثمرين.



واعتبر العواملة أن التراجع الذي حدث خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي طبيعي وله أسبابه منها تآكل الدخول، مستدركا أن المواطن يستمر في الشراء ويعتبر العقار نوعا من الادخار والأمان الاجتماعي ولو على حساب رفاهيته.



وبين أن توفير السكن أساسي في المجتمع الأردني، وعلى الرغم من التراجع البسيط في بيع الشقق فما يزال السوق الأردني جاذبا للمستثمرين العرب، رغم تراجع نسبتهم في التداول بمقدار 17 %، إلا أنهم يفضلون الأردن لطبيعة مناخه وللأمن والأمان.



وتوقع أن يصل حجم التداول العقاري نهاية العام الى نحو 5.5 مليار دينار، مشيرا الى أن الاستثمار في العقار يبلغ نحو 10 % من مجموع الاستثمارات في الأردن.



ودعا العواملة، الحكومة، لاتخاذ حزمة إجراءات لتحفيز الاستثمار في العقار ولمساعدة الطبقة الوسطى في تأمين السكن، مثل إعادة دراسة العبء الضريبي على المستثمرين وإعادة النظر برسوم الانتقال والضرائب على مدخلات الإنتاج ومن أهمها الحديد والاسمنت، مشيرا الى أن الحكومة خفضت العام 2008 ضريبة المبيعات على الاسمنت والحديد من 16 الى 8 %، الأمر الذي بقي فيه سوق العقار في الأردن في نمو مستمر على الرغم من الأزمة العالمية وقتها.



الرئيس الأسبق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس فواز الحسن، اعتبر أن التراجع الذي شمل الشقق والأراضي وجميع أنواع العقارات، يعود الى التعقيدات التي يواجهها المستثمر والمواطن في دائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان والبلديات وسلطة المياه وشركة الكهرباء.



وأشار الى أن معظم شقق الإسكانات تناسب أصحاب الدخل المرتفع لا المتوسط أو المنخفض، مشيرا الى أن غياب الاستقرار التشريعي وعدم انعكاس انخفاض الأسعار على العقار، يؤدي الى تراجع حركة التداول، فضلا عن التضخم وتآكل دخول المواطن وغياب الحوافز الحكومية.



ومن جهته، أكد نائب الرئيس السابق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل، وجود تراجع ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، ومن يعتزم شراء عقار يؤجل بانتظار انخفاض الأسعار.

وبين أبو عسل أن الظروف الاقتصادية للمغتربين الأردنيين في دول الجوار ليست بأحسن أحوالها، ما انعكس على قدرتهم الشرائية.



وأشار أبو عسل الى أن مستثمري قطاع الإسكان طالبوا الحكومة بعقد اجتماعات وورش نقاشية للوصول الى حلول للمعيقات في وجه هذا الاستثمار، إلا أنه لم يحصل إلا تقدم طفيف جدا في هذا المجال.



ودعا أبو عسل الى إقامة ورش نقاشية تضم القطاعين العام والخاص في قطاع الإسكان لإجراء نقاش جدي لتقديم تسهيلات لمن يشتري شقة لأول مرة بمساحة 150 مترا مربعا فما دون، كما هو معمول به في كثير من دول المنطقة.



وأكد أبو عسل أهمية قطاع الإسكان للاقتصاد الوطني، خصوصا أنه يرتبط بـ55 قطاعا وبأكثر من 170 مهنة ارتباطا مباشرا، مشيرا الى أن ارتفاع نسب البطالة من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وأن ازدهار قطاع الإسكان يسهم في الحد من البطالة وتحسين دورة السوق، وبالتالي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ونسب النمو.



وقدر أبو عسل الحاجة السنوية للشقق في الأردن بـ70 ألف شقة يتم بناء نصفها فقط، فيما لا يباع سوى ربع هذا العدد سنويا "فالمواطن لديه أولويات، ما يجعله يلجأ الى الاستئجار بدلا من التملك".



ومن جانبه، قال نقيب أصحاب المكاتب العقارية المهندس محمد نور الطه "إن التراجع شمل جميع أنواع العقار والأراضي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج".



وتوقع الطه، أن يكون لقرار بعض الدول الخليجية بفتح باب التملك للمقيمين تأثير على الإقبال على شراء العقار من قبل المغتربين الأردنيين.



وأشار الى أنه، وعلى الرغم من انخفاض أعداد الشقق المعروضة بعد جائحة كورونا، إلا أن الطلب ما يزال منخفضا بسبب تآكل دخل المواطن وتراجع القدرة الشرائية والتضخم.

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