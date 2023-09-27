ثلث الأردنيين لا يستطيعون البقاء بدون دخل لأكثر من شهر

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

لا يستطيع ثلث الأردنيين البقاء بدون دخل لأكثر من شهر، في حين يستطيع 19 % منهم البقاء لأكثر من ذلك، بحسب تقرير حديث أصدرته مؤسسة لويدز ريجستر.



وبين التقرير، الذي يدرس القدرة على البقاء دون دخل في حال وقوع الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية، أن %34 من الأردنيين لا يستطيعون البقاء بدون دخل لأكثر من أسبوع.



وتم التوصل إلى النتائج من خلال استطلاع آراء 125 ألف شخص من 121 دولة، وتساءلت الدراسة عن المدة التي يمكن للناس فيها تغطية احتياجاتهم الأساسية بدون دخل، حيث تم تصنيف الإجابات حسب أولئك الذين يمكنهم البقاء على قيد الحياة لأكثر من شهر، أو شهر أو أقل، أو أقل من أسبوع، وأولئك الذين لا يعرفون أو رفضوا الإفصاح.



وبحسب نتائج الدراسة صنف الأردن في قائمة الدول الأقل قدرة على الصمود بدون دخل، إذ جاء ضمن أقل 6 دول من بين 121 دولة، شملتها الدراسة، حيث احتل المرتبة 119، وتذيلت بنغلادش قائمة الدول الأقل قدرة على الصمود بدون دخل بحلولها في المرتبة، 121 إذ إن 16 % بالمائة فقط من مواطنيها قادرون على البقاء بدون دخل لأكثر من شهر، وسبقتها بذلك مصر باحتلالها المرتبة 120 حيث أن 18 % فقط من المصريين يستطيعون الصمود لأكثر من شهر، وجاء قبلهما تواليا كل من الأردن ولبنان والهند.



وفي المقابل تصدرت السويد قائمة الدول الأكثر قدرة على الصمود بدون دخل لأكثر من مدة شهر حيث إن نحو %89 من السويديين قادرون على البقاء لأكثر من شهر، وتلتها هونغ كونغ %84، وجاءت النرويج بالمرتبة الثالثة %83 وتلتهما كل من فنلندا وايسلندا.



ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يستطيعون تغطية احتياجاتهم لفترة أطول يأتون عموما من الاقتصادات المتقدمة، وأولئك الذين يستطيعون تغطية احتياجاتهم لأقصر فترة زمنية يأتون من الاقتصادات النامية حيث إن الأمن المالي لديهم أكثر هشاشة.



وكشفت الدراسة أن عدد من لا يمكنهم تغطية احتياجاتهم الأساسية إلا لمدة شهر أو أقل بدون دخل حول العالم يبلغ 2.7 مليار شخص، ومن بين هذا العدد، يستطيع 946 مليون شخص البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع على الأكثر.



ويشار إلى أن مؤسسة لويدز ريجستر تركز في أعمالها على تحديات السلامة العالمية الأكثر إلحاحا، وإنشاء أفضل الأدلة والبصيرة لفهم العوامل المعقدة التي تؤثر على السلامة، وتمويل التدخلات التي تعالج هذه التحديات وبناء تحالفات عالمية من أجل التغيير.



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