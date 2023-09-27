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مؤشر البورصة يرتفع %0.07

9/27/2023 2:01:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2410.25 نقطة، بارتفاع نسبته 0.07 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.540 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة %0.36، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين 3.30 %، 1.75 %، %0.55، 0.35 %، 0.31 %، 0.29 %، %0.28، 0.21 %، 0.15 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، العقارات، الفنادق والسياحة، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية 1.29 %، 0.58 %، %0.53 ، 0.33 %، 0.28 %، 0.19 %، 0.15 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة %4.76، الدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.00 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.00 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 3.95 %، وإنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 3.70 %.

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