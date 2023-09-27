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الأردن يشارك في إكسبو الدوحة الاثنين المقبل

9/27/2023 2:01:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يشارك الأردن في معرض إكسبو الدوحة الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بمشاركة نحو 80 دولة حول العالم.
ويعرض الجناح الأردني المشارك في المعرض لعلاقة الإنسان بالطبيعة عبر العصور، فضلا عن التراث الزراعي للبلاد والتقنيات المبتكرة، بهدف تسليط الضوء على الاستدامة والحد من التصحر.
ويدعو الجناح الأردني، زوار المعرض من مختلف دول العالم، إلى الانغماس في المناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها المملكة، والصعود إلى الجبال المغطاة بالأشجار، حيث سيأخذ الجناح زواره في رحلة عبر القرى والبوادي ووادي الأردن الذي يعد سلة غذاء كبيرة من الخضار والفاكهة.
وستتاح لزوار الجناح الأردني في المعرض، فرصة تذوق مجموعة من الأطعمة التقليدية التي اشتهر بها الأردن وبشكل خاص "المنسف".
ويتيح الجناح الأردني للزوار الفرصة لشراء الهدايا التراثية والتقليدية والتذكارات التي تروج لمختلف الأماكن والمرافق السياحية والطبيعية في الأردن.
وقالت مديرة العلاقات العامة والاتصال في معرض إكسبو 2023، هيفاء العتيبي، إن هناك خطة واضحة للانتهاء من جاهزية الموقع في الموعد المحدد للافتتاح، موضحة أن اليوم الأول للافتتاح سيكون مخصصا لكبار الشخصيات، بينما سيتم استقبال الجمهور بدءاً من اليوم التالي.
وأوضحت العتيبي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن اللجنة المنظمة للمعرض، حرصت على تجهيز أجندة ضخمة من الفعاليات طيلة فترة تنظيمه، حيث يوجد أكثر من 200 فعالية على مدى 179 يوما هي فترة المعرض ما يثري الحدث، مبينة أن هدف المعرض ليس فقط التركيز على البستنة، وإنما السعي لتحقيق البعد الثقافي والديني والاجتماعي، خاصة بعد نجاح مونديال كأس العام 2022 في الترويج جيدا لهذا الجوانب. بترا

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