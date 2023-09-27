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الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 13.8%

9/27/2023 2:01:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة نحو 5.26 مليون م2، مقارنة مع 4.62 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 13.8%. كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 13,679 رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مقارنة مع 13,505 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 1.3%.

وعلى صعيد اغراض الترخيص فقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 نحو 4.43 مليون م2، مقارنة مع نحو 3.85مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 15.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف م2، مقارنة مع نحو 769 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 7%. وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 84.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2023، بزيادة نسبتها 2.7% خلال نفس الفترة من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.1%، بزيادة نسبتها 0.4% عن نفس الفترة من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6%، بانخفاض نسبته 9.5% عن نفس الفترة من العام 2022.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش اعلى نسبة اذ بلغت 14.4%، وبمساحة مقدارها 0.622 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق اقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.175 م2 لكل فرد.


وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.6%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.44مليون م2، مقابل نحو 2.96 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 16.2%.

أما على مستوى شهر تموز لعام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2,034 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف م2 مقارنة مع 794ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2022، بانخفاض نسبته 6.8%.

هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.




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