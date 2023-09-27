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كوكا كولا سي سي آي تنظم نشاط تنظيف للمساحات الخضراء

9/27/2023 2:01:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظمت كوكا كولا إيتشيتشيك" (سي سي آي/ الأردن) وبالتعاون مع جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة -هي منظمة غير حكومية- وبلدية مأدبا الكبرى بالإضافة الى مديرية زراعة مأدبا نشاط تنظيف للمساحات الخضراء الموجودة ضمن حدود المحافظة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف.

وخلال النشاط ، قام ما يقارب من مئة متطوع من شركة (سي سي آي ) ووادي، ومسؤولون من بلدية مأدبا و مديرية زراعة مأدبا بتنظيف مساحة تقارب المائة وعشرون ألف متر مربع، في منطقة الفيصلية في مادبا، وهي منطقة سياحية معروفة. حيث جاء تنظيم النشاط كجزء من الجهود العالمية للمساهمة في حل مشكلة النفايات الصلبة العالمية، التي نظمتها حركة ((Let's do it)) في أكثر من 197 دولة.

حيث أن هذه المبادرة جاءت لتتماشى مع تعهد الاستدامة لعام 2030 الصادر عن (سي سي آي)، والذي يتضمن تسع التزامات بيئية واجتماعية تدور حول حل مشكلة جمع النفايات والمحافظة على مصادر المياه وتجديدها بالإضافة الى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتعزيز ثقافة تطوعية نشطة في جميع البلدان التي تعمل فيها.

وبحسب المدير العام لـشركة كوكاكولا (سي سي آي /الأردن)، السيد جيم كانديمير الذي أفاد بــ"أن خدمة مجتمعنا تكمن في جوهر هدف (سي سي آي ) المتمثل في خلق القيمة، ويسعدنا أن ننظم هذه المبادرات التي تبرز التزامنا تجاه مجتمع مدينة مأدبا، بالإضافة الى التركيز على الالتزامات الواردة في تعهد (سي سي آي ) بالاستدامة لعام 2030 على بدء برامج جمع المياه في البلدان التي تعمل بها (سي سي آي) مثل الأردن، كما أنه ومن دواعي سرورنا اغتنام الفرص للمساهمة في هذا الالتزام ". وأضاف: "أنا فخور جدًا بمتطوعي (سي سي آي) وتفانيهم في خلق القيمة. نشكر شريكنا، وادي، على مساهمته الإيجابية في مساعدتنا على تنظيم هذه المبادرة ونتطلع إلى التعاون في المستقبل، ونشكربلدية مادبا ومديرية الزراعة على مشاركتنا بالفعالية "

وقال المدير التنفيذي لجمعية وادي طارق أبو طالب: "يسعدنا دائماً في وادي أن نكون جزءاً من الجهود التي تحافظ على طبيعتنا وتساهم في استدامة مواردنا ونظمنا البيئية، ومثل هذه الشراكات بين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص مهمة لنجاح هذه الجهود. نتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل على المشاريع التي تحسن مرونة الأردنيين وتمكن المجتمعات من القيام بدور فعال في حماية بيئتهم."

وكوكا كولا (سي سي آي) هي شركة مشروبات متعددة الجنسيات تعمل في الأردن وأوزبكستان وباكستان وتركمانستان وسوريا وطاجيكستان، والعراق، وكازاخستان، وقيرغيزستان. تنتج (سي سي آي) وتوزع وتبيع المشروبات الغازية والغير غازية لشركة كوكاكولا.
توظف (سي سي آي) أكثر من 10000 شخص ولديها ما مجموعه 30 مصنع مشروبات غازية و3 مصانع لمعالجة الفاكهة في 11 دولة، مما يوفر مجموعة واسعة من المشروبات لقاعدة استهلاكية لأكثر من 430 مليون شخص حول العالم. بالإضافة إلى المشروبات الغازية، تقوم (سي سي آي) بإنتاج وتعبئة مجموعة من منتجات العصائر والشاي المثلج والمياه، والمشروبات الرياضية، والطاقة، والقهوة.
دخلت (سي سي آي) السوق الأردنية في عام 2006 ولديها منشأة إنتاج على أحدث طراز في محافظة مأدبا، علمًا أنها توظف أكثر من 300 شخص وتقدم خدماتها لقاعدة استهلاكية تقارب 4 مليون شخص على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

حول جمعية وادي
وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة هي جمعية أردنية بيئية وغير ربحية تأسست في نهاية ٢٠١٨. تعمل وادي لتعزيز الممارسات المثلى المتعلقة بإنتاج نباتات أصيلة ذات جودة عالية واستعادة النظم البيئية المتدهورة بالمحاذاة مع إشراك المجتمعات المحلية مشاركة فعالة وذلك لضمان استدامة النشاطات على المدى البعيد تتمثل مهمة وادي في الإنتاج المستدام للشتلات المحلية عالية الجودة من أجل الاستعادة البيئية النشطة من خلال إشراك المجتمعات وتبادل المعرفة.

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