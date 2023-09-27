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البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)

9/27/2023 2:01:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



“في أطياف الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص (جوباك) المتمثلة بالرعاية الذهبية لبرنامج التكنولوجيا المالية (JOIN FINCUBATOR)، اعرب الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي عن سعادته و فخره بالإنجاز الذي تم تحقيقه و حصول البنك على المركز الأول في مسابقة "خطابات الضمان الرقمية" ، و التي تم عقدها من قبل الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص (جوباك) بين البنوك الراعية لبرنامج التكنولوجيا المالية (JOIN FINCUBATOR).
وبهذه المناسبة قال : أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكوادر البنك الأردني الكويتي الذين بذلوا جهدا استثنائيا لتطبيق خدمة "خطابات الضمان الرقمية" خلال عشرة أيام فقط. و لن ننسى تقديم الشكر الجزيل لفريق الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص (جوباك) على تنظيمهم الاحترافي للمسابقة و الحفل.”

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