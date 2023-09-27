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الأردن يشارك في الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

9/27/2023 2:01:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان بصفتها محافظ الأردن في البنك في الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (Asian Infrastructure Investment Bank AIIB) لعام 2023 والذي عقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة (25-26/9/2023) حيث عقد الاجتماع لهذا العام تحت عنوان "النمو المستدام في عالم مليء بالتحديات"، وجرت جلسة الافتتاح تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك في فعاليات الاجتماع رئيس البنك، وممثلون عن الدول الأعضاء ومنظمات وبنوك تمويل دولية ومتعددة الأطراف، حيث يعتبر الاجتماع الحدث الرئيسي للبحث بين المحافظين والدول الأعضاء/المساهمين في القضايا المالية والمؤسسية بما في ذلك الانجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2022 والتوجهات والمبادرات الاستراتيجية المستقبلية.

وعقد المحافظون جلسة طاولة مستديرة ركزت على مناقشة احتياجات الدول الأعضاء وتلبيتها والدور المطلوب من بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل وأدواته المبتكرة واستجابة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ وكذلك التمويل المتعلق بالمناخ لدعم التحول العادل والفعال، إلى جانب اتخاذ عدد من القرارات المؤسسية المتعلقة بعمل البنك ومنها انضمام أعضاء جدد حيث سيصل عدد الدول الأعضاء إلى ١٠٩ أعضاء.

وبينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مداخلة لها على أن الاجتماع ينعقد في وقت هام وبعد انعقاد قمة تمويل التنمية وقمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ركزت على أهمية الوصول إلى التمويل خاصة في ضوء الاحتياجات التمويلية لأجندة التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يؤكد على أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في تكثيف العمل المشترك وتعزيز الجهود التي تساهم في إحداث تنمية ذات أثر ملموس وأهمية توفير التمويل الميسر والممزوج بمنح.

وقد أكدت الوزيرة على أهمية زيادة الدور المناط بالبنوك متعددة الأطراف وأهمية التنسيق بينها من أجل توجيه الموارد بطريقة أمثل نحو الاحتياجات الملحة، والحاجة لأدوات تمويل مبتكرة ترتقي لمطالب الدول الأعضاء وتمكينهم من الوصول إلى التمويل الميسر منخفض الكلفة وتوجيه التمويل للاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التي تساهم في الحد من أثر التغير المناخي.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية تنويع أدوات التمويل للقطاع الخاص كتعزيز الإئتمان وتوفير الضمانات التي تخفف من المخاطر بهدف تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستراتيجية واستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء ارتفاع كلفة التمويل للمشاريع الاستثمارية. كما تم التأكيد على أهمية توفير المساعدات الفنية والخبرات في تجهيز وتطوير مشاريع ذات جدوى والذي يعتبر تحدياً لكثير من الدول، إضافة إلى أهمية قيام المؤسسات التمولية والبنوك متعددة الأطراف بزيادة التوعية والتعريف بأدواتها التمويلية بهدف الوصول إلى القطاع الخاص بما يساعد على تحفيزه لزيادة استثماراته وتمكينه من الحصول على تمويل ميسر.

ووقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي على اتفاقية تمويل إضافي للبرنامج القائم على النتائج حول الاستثمارات الشاملة والمستجيبة للمناخ في الأردن بقيمة (200) مليون دولار مقدم من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حيث وقعها عن البنك نائب الرئيس لعمليات الاستثمار.

وأعربت الوزيرة عن الشكر للبنك على التمويل المقدم للأردن لأهميته في دعم الموازنة وتنفيذ إصلاحات ذات أولوية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال والتحول الأخضر عبر مجموعة من الإجراءات كتحسين عملية إعداد وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية والإنفاق الرأسمالي المستجيب للمناخ لجذب الاستثمار وتحسين إجراءات ترخيص الأعمال لتقليل التكاليف.

وهذا التمويل هو الثاني مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وهو مبني على التمويل (القرض) المقدم من البنك الآسيوي بقيمة (250) مليون دولار الموقعة اتفاقيته بتاريخ 13/9/2021، وكتمويل مشترك مع قرض البنك الدولي بقيمة (400) مليون دولار والذي تم توقيع اتفاقيته بتاريخ 17/4/2023.

وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد عقدت مجموعة من الاجتماعات على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي مع عدد من الوفود المشاركة عرضت خلالها الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصـادي، والإصلاحات التي يعمل على تنفيذها الأردن والتحديات الاقتصادية التي يواجهها وجهوده للتغلب عليها. كما أكدت خلال اللقاءات على الحاجة الملحة للتمويل الميسر الممزوج بمنح لتمكين الأردن من تنفيذ برامجه ومشاريعه ذات الأولوية.

كما التقت الوزيرة بكبار مسؤولي البنك حيث تم التباحث حول أولويات التعاون للمرحلة المقبلة سواء المشاريع الرأسمالية أو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها مشاريع البنية التحتية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الطاقة الخضراء والنقل المستدام والمياه.

وقد عبر مسؤلوا البنك عن اهتمامهم بدعم أولويات الأردن في قطاعات البنية التحتية بما فيها المشاريع الاستراتيجية وتلك الاقليمية التي تخص الأردن.

وكان البنك الآسيوي قد أطلق عملياته التمويلية بتاريخ 16/1/2016 برأسمال مئة مليار دولار، ويعتبر الأردن من الأعضاء المؤسسين للبنك حيث وقع على اتفاقية تأسيس البنك بتاريخ 29/6/2015.

وتتمحور أولويات عمل البنك حول تطوير البنية التحتية المستدامة والربط البيني وتحفيز رأس المال الخاص، وأقر مشاريع لمنفعة الأعضاء من قارة آسيا وخارجها في قطاعات البنية التحتية ومشاريع لمساعدة الدول في مواجهة وباء كورونا حيث وصلت محفظة البنك مع الدول الأعضاء إلى (44) مليار دولار ، علما بأن حجم التمويل مع الأردن وصل إلى 450 مليون دولار على شكل دعم من خلال الموازنة العامة لتتفيذ إجراءات وإصلاحات قطاعية.

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