Friday, 29 September 2023 12:11 GMT

انخفاض أسعار الذهب محليا

9/27/2023 2:01:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء، بمقدار 20 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21- الأكثر رغبة لدى المواطنين- 39.00 دينارا.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.00 و34.60 دينار على التوالي.

وتاليا أسعار الذهب كما أعلنتها النقابة:






MENAFN27092023000072011014ID1107149182

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث