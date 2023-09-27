انخفاض أسعار الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء، بمقدار 20 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات
تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار
21- الأكثر رغبة لدى المواطنين- 39.00 دينارا.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24
و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.00 و34.60 دينار على التوالي.
وتاليا أسعار الذهب كما أعلنتها النقابة:
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