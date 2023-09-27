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99 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع

9/27/2023 2:01:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






بلغت نسبة إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم في المملكة 87% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وفق نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات.

وقال هلالات إن فنادق منطقة العقبة من مختلف الفئات هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى 99%، يليها البحر الميت بنسبة إشغال 97%.

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