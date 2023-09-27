99 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع

99 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع
التاريخ
9/27/2023 2:01:41 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
بلغت نسبة إشغال الفنادق من فئة
الخمس نجوم في المملكة 87% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وفق نائب رئيس
جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات.
وقال هلالات إن فنادق منطقة العقبة من مختلف
الفئات هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى 99%، يليها البحر الميت بنسبة إشغال
97%.
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