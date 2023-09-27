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الأمن السيبراني.. لماذا لم يعد ترفا؟

9/27/2023 2:01:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – لا يتوقف اليوم الحديث والاهتمام المتزايد و" القلق" حيال موضوعة الأمن السيبراني محليا وعربيا وعالميا، والكل يتجهز ويحتاط لأي احتمال لاختراق أو تهديد امني الكتروني يستهدف الأمن والاقتصاد في عالم رقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 11 ثانية وفقا لدراسات عالمية، الامر الذي ارجعه خبراء لخمسة أسباب رئيسية.
وشهد الأردن خلال الشهر الحالي تنظيم قمتين ضخمتين ناقشتا موضوعة الامن السيبراني وجمعت متخصصين من الأردن والمنطقة والعالم، وهو ما يؤشر الى الاهتمام بالامن السيبراني في عالم الرقمي غير آمن على الاطلاق والامكانية فيه دائما موجودة للتعرض لتهديدات امنية متواصلة، ما يستدعي تركيزا وحوارا مستمرا للتوعية والتجهز باستراتيجيات والاستثمار في ادوات الحماية وبناء القدرات البشرية في هذا المجال.
وأكد خبراء محليون أن اول واهم اسباب الاهتمام بالأمن السيبراني هو الانتشار المتزايد لاستخدام الانتنرت بكل تقنياتها والاعتماد المتزايد عليها في شتى مناحي الحياة، حيث تظهر التقارير العالمية الى ان عدد مستخدمي الانترنت حول العالم تجاوز خمسة مليارات مستخدم منهم 11.3 مليون أردني.
وبين الخبراء أن السبب الثاني للاهتمام والاستثمار في الامن السيبراني هو التحول الرقمي الكبير الذي تشهده القطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية كافة، والذي يجب ان ترافقه دائما وسائل حماية وتحوط من الهجمة السيبرانية خشية اختراق او الحصول على البيانات او تعطيل الانظمة الالكترونية.
وأشاروا الى أسباب اخرى منها: قلة وعي الناس والمؤسسات بأهمية الأمن السيبراني، وتطور شبكات الاتصالات بحجوم كبيرة من البيانات المتاحة للاختراق، وخصوصا البيانات الشخصية والمالية.
وأكدوا أن من الاسباب الرئيسية للاهتمام والقلق بموضوعة الأمن السيبراني هو النقص في الموارد البشرية المؤهلة والخبيرة في المجال، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لتوفيرها باعلى المعايير والمؤهلات والخبرات.
والأمن السيبراني يمكن تعريفه وفقا للقانون على انه الاجراءات المتخذة لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الامن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء اكان الوصول اليها بدون تصريح او سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الاجراءات الامنية او التعرض للخداع الذي يؤدي الى ذلك
الاسباب التي رصدتها " الغد" من آراء الخبراء تدعمها ايضا الدراسات والارقام العالمية المرصودة والمتعلقة بالامن السيبراني.
واحدة من الدراسات العالمية تعكس ان الهجمات والجرائم الالكترونية هي من أسرع الجرائم انتشارا على مستوى العالم، ففي عام 2021 حدثت هجمات إلكترونية (كل 11 ثانية) عالميا أي تقريبًا ضعف ما كان عليه الوضع في عام 2019 (كل 19 ثانية)، وأربعة أضعاف المعدل قبل خمس سنوات (كل 40 ثانية) في عام 2016
ومن جهة اخرى تظهر الدراسات العالمية بأن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي بلغ قرابة 14.2 تريليون دولار في العام 2021 ومن المتوقع أن يرتفع حجمه الى 20.8 تريليون في العام 2025
ووفقا للدراسات بلغت قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الهجمات السيبرانية حول العالم في عام 2021 حوالي 6 تريليون دولار، من المتوقع ان ترتفع الى 10.5 تريليون دولار في العام 2025.
وعلى صعيد متصل بلغ حجم سوق الأمن السيبراني قد سجلت وفقا للدراسات العالمية 270 مليارا في العام 2019 وبأن هذا الرقم سيرتفع الى 600 مليار دولار في العام 2027.
الدراسات المحايدة تظهر بأن هناك وظائف شاغرة في الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط بمقدار 150 الف وظيفة شاغرة بحاجة الى تعبئتها، وبأن هذه الى أن هذه الصناعة ستبقى تعاني من نقص وفجوة في الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني حتى نهاية العام 2030 وفقا لدراسات عالمية.
وصف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة حالة الاهتمام الكبيرة من قبل الجميع اليوم بموضوعة " الأمن السيبراني" بشكل عام بانها " حالة قلق " لسببين: الاول استمرارية التهديدات السيبرانية دون توقف واستحداث طرق جديدة ومبتكرة للقرصنة، والثاني هو الانتشار الكبير للرقمنة في حياتنا اليومية، وخصوصا بين اجيال الشباب الذين يؤمنون اليوم بكل ما هو رقمي وبالتالي زيادة امكانية تعرض شريحة واسعة من الناس اليوم وفي المستقبل للهجمات السيبرانية.
وبين الهناندة ان الفضاء السيبراني قد فرض نفسه على الجميع وكل شيء يتحول حولنا الى الرقمية من تواصل وتجارة ودفع وغيرها من تفاصيل الحياة، وكل ذلك هو عرضة للاختراقات الامنية والتهديدات السيبرانية ما يستدعي الاحتياط والتجهز من قبل الحكومات والقطاعات كافة لمواجهة الخطر.
واكد الهناندة بأن جيل الشباب وهو يشكل اليوم 60 % من المجتمعات العربية كله يؤمن ويستخدم المنصات الرقمية في كل تفاصيل حياته والانتشار المستقبلي سيكون كبيرا اذ سينتقل الناس من العالم الحقيقي الى العالم الافتراضي ما يتطلب تنظيما لهذا التواجد الافتراضي بكل إيجابياته وسلبياته ومن هذه السلبيات هو مراعاة موضوعة الامن السيبراني.
وأكد الوزير اهمية تعزيز المهارات الرقمية عند الشباب وتاهيلهم في مجال الامن السيبراني الذي يزدهر ويتطلب وظائف مستقبلية كثيرة، مشيرا الى ان الامن السيبراني ينتظره كصناعة نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة.
الخبير في مجال الامن السيبراني الدكتور عمران سالم يرى بان الامن السيبراني يتطلب جهداً متواصلاً وتفاني في تطبيق مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير لحماية الأنظمة الحكومية والمعلومات الحساسة من التهديدات السيبرانية، ومن القطاعات الاقتصادية كافة.
واكد سالم بانه يجب على الحكومات اتخاذ مجموعة من التشريعات والإجراءات والتدابير الأمنية، مشددا على اهمية ايجاد التشريعات والقوانين التي تلعب دورًا حاسمًا في زيادة الأمان في الدول على مستوى المؤسسات العامة والخاصة والشركات والأفراد.
وقال ان التشريعات تساعد في تحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بالأمان السيبراني، وذلك يشمل متطلبات حماية البيانات الشخصية، والتقارير عن انتهاكات الأمان، وواجبات الإبلاغ عن التهديدات.
وبين ان التشريعات تحدد عقوبات قانونية لأولئك الذين ينتهكون الأمان السيبراني، مما يشمل الهاكرز والمخترقين والمتسببين في الانتهاكات، وهذه العقوبات تكون عادة مكافحة لتحفيز الامتثال للأمان.
وقال ان التشريعات تسهم في تعزيز الوعي والتوجيه و تشجع على تعزيز الوعي بأمور الأمان السيبراني وتقديم توجيهات للمؤسسات والأفراد حول كيفية حماية أنفسهم وأصولهم الرقمية، وتشجيع استخدام التقنيات الآمنة من خلال توفير حوافز مالية أو إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تتبنى معايير الأمان العالية.
واكد اهمية التشريعات في تنظيم قطاع الأمان السيبراني: التشريعات يمكن أن تؤسس لهياكل تنظيمية لرصد وتنسيق أنشطة الأمان السيبراني على مستوى الدولة، مثل وكالات أمان السيبراني.
واشار الى اهمية القوانين والسياسات في تعزيز التعاون العالمي في مجال الأمان السيبراني من خلال التبادل المعلوماتي والتعاون في مكافحة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، ووجيه والزام الشركات والمؤسسات بتنفيذ أمور الأمان السيبراني والامتثال لمعايير معينة، مما يضمن حماية العملاء والبيانات الحساسة.
في الاردن تظهر الارقام الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للامن السيبراني بان عدد الحوادث السيبرانية في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1087 حادثة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 544 حادثه، بارتفاع نسبته 99.8 بالمئة.
من جهته اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان بان موضوعة الامن السيبراني والاهتمام بها ووضع اطر تنظيمية لها وسياسات واجراءات اصبح من الضرورات اليوم وذلك مع التطور اللافت الذي تشهده معظم شبكات الاتصالات.
واكد بان الاهمية تتزايد مع دخول شبكات الجيل الخامس التي من المتوقع ان تتيح سرعات اعلى ومعالجة بيانات مضاعفة، وهو ما يتطلب رفع معايير الاحتياط لمنع الهجمات السيبرانية عبر هذه الشبكة المتطورة.
وقال السرحان ان الاهتمام بالامن السيبراني يزيد في حقبة الجيل الخامس لان هذه التقنية تتيح ربط عدد كبير من الاجهزة في الوقت نفسه وخصوصا مع تطبيقات المدن الذكية والدفع الالكتروني وانترنت الاشياء وهي تطبيقات تزيد فيها احتمالية الاختراقات الامنية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة " ترو ماركتس ثري دي" ، المتخصصة في الحلول التفاعلية والواقع الافتراضي ، عبد الكريم العتيبي ان الاهتمام من قبل الجميع اليوم في الحكومة او القطاع الخاص بالامن السيبراني ياتي نتيجة عمليات التحول الرقمي المتزايدة والاعتماد على التقنية واجهزتها وامكانية تعرضها للاختراق التي زادت من الاهتمام بالتبعية بالامن السيبراني.
وقال العتيبي ان حماية المعلومات من الاختراق اليوم هو امر ضروري واصبح متطلبا اساسيا يزيد من ثقة العملاء بالشركات والمؤسسات، كما انه يعزز البيئة الاستثمارية في الدول التي يحظى فيها الامن السيبراني بالاهتمام.
واشار العتيبي الى اهمية وجود حوكمة وتشريعات وسياسات ترعى وتعزز الامن السيبراني في الدول المختلفة تعكسها على القطاعات الاقتصادية كافة، لافتا في الوقت نفسه الى اهمية التوعية للافراد والمؤسسات واصحاب القرار بضرورة الاستثمار في الامن السيبراني وادواته المختلفة.

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