تغييرات متوقعة على تشكيلة النشامى.. وتحديد موعد التدريبات

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

ينتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم المقبلة، تغييرات واضحة عن التشكيلة الأخيرة التي اختارها المدير الفني حسين عموته، لمواجهة المنتخبين النرويجي والأذري، من خلال ضم عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي إلى التشكيلة مثل: أمين الشناينة ومهند أبو طه وأحمد الجعيدي، إضافة إلى عدد من اللاعبين الذين أثبتوا حضورهم خلال الفترة الماضية، حيث يبحث المدير الفني عن نوعية اللاعبين الذين يخدمون فكره وأسلوبه الفني.



ويبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم التاسع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تجمع الأخير في إطار تحضيراته لمواجهة منتخب طاجكستان، في مستهل مشوار المنتخبين بمباريات المجموعة السابعة من التصفيات التصفيات الآسيوية، المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وينتظر أن يعلن عموتة، يوم الثامن من الشهر المقبل وعقب نهاية مباراة الوحدات والسلط في ختام منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين، قائمة "النشامى" المشاركة في البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ضمن أيام الفيفا المعتمدة، بمشاركة منتخبات العراق وقطر وإيران.



ويتمنى الشارع الرياضي، أن تكون التشكيلة المقبلة تضم أفضل اللاعبين الذين يستحقون تمثيل المنتخب، وأن يظهر "النشامى"، بصورة فنية أفضل من التي ظهر عليها في المباراتين الوديتين أمام المنتخبين النرويجي والأذري، وأن ينجح عموتة وجهازه المساعد في إعادة التوازن للمنتخب، خصوصا بعد تصريحات عموتة الماضية والتي برر فيها الخسارة القاسية أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، والهزيمة من منتخب أذربيجان بهدفين لهدف، بالقول: "التجمع الحالي أقيم وسط ظروف صعبة خاصة مع السفر الطويل والتنقل بين دولتين إلى جانب تأخر التحاق المحترفين بالخارج وعدم اكتمال الصفوف حتى التدريب الأخير قبل مواجهة النرويج".



وأضاف عموته: "ما نزال بحاجة إلى الوقت من أجل نقل أفكارنا الفنية والتكتيكية للاعبين والاستقرار على الخيارات المثلى.. الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجية المناسبة لتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة".



ويرنو عموته من استغلال بطولة الأردن الدولية، وأيام التوقف في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي شهدت منح "النشامى" أياما إضافية على حساب الأندية وتزيد على عدد أيام التوقف الدولي، للوصول لأفضل تشكيلة قادرة على تحقيق بداية قوية للمنتخب في التصفيات المشاركة، والعودة من طاجكستان بنتيجة إيجابية وأداء فني يرضي المتابعين.



وضمت قائمة عموته الماضية كلا من اللاعبين: يزيد أبو ليلى، محمد العمواسي، عبد الله الزعبي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، يوسف أبو الجزر، مصطفى عيد، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، صالح راتب ، محمود مرضي، موسى التعمري، أنس العوضات، حمزة الدردور، علي علوان، ويزن النعيمات.



وبحسب جدول بطولة الأردن الدولية، يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره المنتخب القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم الثالث عشر من الشهر المقبل على ستاد عمان الدولي والذي يستضيف مباريات البطولة كافة، ويواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب الإيراني عند التاسعة مساء، على أن يشهد يوم السابع عشر من الشهر نفسه لقاء تحديد البطل والذي يجمع الفائز من المباراتين، إلى جانب مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وأنجز اتحاد كرة القدم الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة، والجاهزية الفنية والإدارية المتعلقة باستضافة منتخبات العراق وقطر وإيران، سواء من الناحية التنظيمية من خلال اللجان والكوادر العاملة، والتي أنجزت المتطلبات والتحضيرات، خصوصا التي تتعلق بمكان إقامة البطولة، وإقامة الوفود والحكام واللجان الفنية، حيث ينتظر أن تصل المنتخبات المشاركة إلى عمان يومي العاشر والحادي عشر من الشهر المقبل.



يذكر أن "النشامى" توج بلقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت العام الماضي بمشاركة منتخبات العراق وسورية وعمان، بعد فوزه على الأخير بهدف نظيف في المباراة النهائية.

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