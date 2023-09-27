الوحدة الإماراتي لم ييأس من محاولة استقطاب الشناينة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
أخبار النجوم - تفيد المعلومات بأن نادي الوحدة الإماراتي، لم ييأس من مواصلة البحث عن استقطاب لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي أمين الشناينة، رغم الإعلان سابقا عن توقف المفاوضات، بعد أن نجح اتحاد الكرة في إقناع أمين بالاستمرار في اللعب بالأردن بما يخدم المنتخب الوطني. ويواصل وكلاء لاعبين ومعنيون الاتصالات في هذا الشأن، بحثا عن نتائج إيجابية تقود لنجاح الصفقة في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.
المعلومات تفيد بأن نادي الوحدة يواصل محاولاته للتعاقد مع اللاعب، بعيدا عن فكرة التجنيس، وهو الأمر الذي قد يعيد موضوع احتراف اللاعب إلى الواجهة قريبا.
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