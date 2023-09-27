عرب مهدد بعقوبة قاسية.. جائزة فرنسية للتعمري.. الوحدة الإماراتي يعيد محاولاته لضم الشناينة.

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



عرب مهدد بعقوبة قاسية بسبب تصرف غير لائق

بات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المحترف في فريق سيلانجور الماليزي يزن عرب، معرضا لعقوبة قاسية من الاتحاد الماليزي لكرة القدم وربما من الاتحاد الدولي "فيفا"، بعد ركله حكم مباراة فريقه أمام فريق تيرينجاو اف سي في إياب ربع نهائي كأس ماليزيا لكرة القدم، التي جرت أول من أمس، الأمر الذي يهدد مستقبل اللاعب في الاستمرار بالدوري الماليزي.



وشنت وسائل الإعلام الماليزية، هجمة ضد اللاعب عرب متهمة تصرفه بغير اللائق، متوقعة تعرضه لعقوبة قاسية بعد هذا التصرف تجاه الحكم محمد حصرول.

ويتوقع أن يقف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة مطولا عند تصرف يزن العرب، لا سيما وأن المدرب المغربي سبق وأن أكد ضرورة الالتزام بالسلوك الرياضي، وضرورة التحلي دائما بالروح الرياضية.



جائزة للتعمري من مونبلييه

سلم نادي مونبلييه الفرنسي، لاعبه موسى التعمري جائزة لاعب الشهر عن آب (أغسطس) الماضي.



وجاء تسليم الجائزة، على هامش مباراة مونبلييه، أول من أمس، أمام فريق رين، في إطار منافسات الدوري الفرنسي، في اللقاء الذي شارك التعمري فيه في ربع الساعة الأخير، وانتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.



واستحق التعمري الجائزة، بعد تألقه في مباريات مونبلييه في الشهر الماضي، والتي شهدت تسجيل اللاعب لثلاثة أهداف.



وكان التعمري نافس، أيضا، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن الشهر الماضي، دون أن يظفر بها.



الوحدة الإماراتي لم ييأس من محاولة استقطاب الشناينة

تفيد المعلومات بأن نادي الوحدة الإماراتي، لم ييأس من مواصلة البحث عن استقطاب لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي أمين الشناينة، رغم الإعلان سابقا عن توقف المفاوضات، بعد أن نجح اتحاد الكرة في إقناع أمين بالاستمرار في اللعب بالأردن بما يخدم المنتخب الوطني. ويواصل وكلاء لاعبين ومعنيون الاتصالات في هذا الشأن، بحثا عن نتائج إيجابية تقود لنجاح الصفقة في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.



المعلومات تفيد بأن نادي الوحدة يواصل محاولاته للتعاقد مع اللاعب، بعيدا عن فكرة التجنيس، وهو الأمر الذي قد يعيد موضوع احتراف اللاعب إلى الواجهة قريبا.



سمير يغيب عن تدريبات الوحدات

يواصل لاعب وسط فريق الوحدات لكرة القدم أحمد سمير، غيابه عن تدريبات الفريق، بسبب التزامه ببرنامج علاج تأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الوحدات واتحاد أهلي حلب السوري بكأس الاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء الماضي.

ويأمل اللاعب بسرعة التعافي، للحاق بمباريات فريقه المقبلة، خاصة على الصعيد الآسيوي.



إلى ذلك، ينتظر أن يلتحق المحترف الكونغولي ايتو، بفريق الوحدات خلال اليومين المقبلين، بعد فترة احتجاب بسبب الإصابة، وبسبب السفر خارج الأردن في إجازة.



اكتمال عقد المحترفين الأردنيين في بلاطة الفلسطيني

اكتمل، أول من أمس، عقد اللاعبين الأردنيين المحترفين في فريق مركز شباب بلاطة الفلسطيني، الذي يشرف على تدريبه الأردني إسلام جلال.



وكان آخر الملتحقين بالفريق الفلسطيني المحترفين الأردنيين يزن ثلجي ومحمد هشام، اللذين تأخرا بسبب تأخر صدور التصاريح.



وانضم ثلجي وهشام إلى المحترفين الأردنيين خضر الحاج ومحمد علي اللذين سبق وأن التحقا بالفريق. ويحظى المدرب الأردني والمحترفون الأربعة، باحترام وتقدير كبيرين من الأشقاء في فلسطين، في مشهد يؤكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.



الفيصلي يغادر إلى الإمارات الجمعة

ينتظر أن يغادر فريق النادي الفيصلي لكرة القدم إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة المقبل، للقاء فريق الشارقة يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.



ويضم وفد الفيصلي، وفق التوقعات، 24 لاعبا، سيبحثون عن الفوز لتعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي. إلى ذلك، ينتظر أن يكون المدير الفني للفيصلي التونسي غازي الغرايري قد عاد إلى عمان أمس، قادما من الإمارات بعد زيارة خاصة.



كواليس النجوم

. انتقاد من أحد أعضاء مجلس الإدارة لزميل آخر في المجلس، تصدى لمهمة تولي عمليات التسويق والاستثمار في النادي، دون أن ينجح في ذلك.. عضو الإدارة قاتل من أجل الحصول على مهمة التسويق، ولكنه لم ينجح في إقناع باقي أعضاء المجلس بفاعليته في هذا المجال.



. يقال إن لاعبا في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم وأحد أندية المقدمة، يعيش أوضاعا نفسية سيئة، بسبب الحديث الدائم من قبل الشارع الرياضي عن تراجع مستواه الفني بشكل لافت في المرحلة الماضية... اللاعب مستاء من حجم الانتقادات التي بات يتعرض لها في الفترة الأخيرة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وصلت إلى حد دعوة المنتخب لإبعاده.



. لجنة التعليم والشباب والرياضة في مجلس النواب التي كان من المقرر انعقادها أمس، لبحث موضوع تعليق أندية المحترفين مشاركتها في الدوري، قررت إلغاء الاجتماع بعد قرار الأندية بالعودة للمشاركة في الدوري.



. عدد من نجوم الكرة المحلية ممن فاتهم قطار المنتخب الوطني في تشكيلته الأخيرة، لديهم قناعة وآمال بإمكانية استدعائهم للتشكيلة المقبلة.. الآمال مبنية بسبب الأداء الباهت لعدد كبير من لاعبي المنتخب في وديتي النرويج وأذربيجان، ما يعني عدم رضا الجهاز الفني عن مستوياتهم، وبالتالي إمكانية استبعادهم واستدعاء لاعبين آخرين.









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